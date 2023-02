Heemkring Wibilinga zet 825ste verjaardag van Wevelgem in de kijker: “Vieren met uitgebreid programma”

In 1197 dook voor het eerst de naam Wevelgem op. Of toch iets wat daar sterk op leek. 825 jaar later zet heemkundige kring Wibilinga een jaar lang de geschiedenis van de gemeente in de kijker. Met heel veel fotomateriaal, maar vooral met een heel divers aanbod aan activiteiten.

Zo goed als iedere maand valt er in 2023 iets te beleven rond de viering van 825 jaar Wevelgem. Dat er dit jaar feest gevierd wordt, komt omdat in 1197 voor het eerst de naam Weuelgem en Uuefleghem opduikt in een geschreven document. Dat geschrift handelt over een transactie van grond in Wevelgem aan de abdij Nonnebosse in Zonnebeke.

Wibil

“Natuurlijk was hier al voor 1197 bewoning”, legt Dominique Demey uit. “Volgens historici waren de Franken overal aanwezig in deze omgeving vanaf de vijfde eeuw. De naam Wevelgem zou trouwens afgeleid zijn van de Frankische naam Wibil. Zijn nakomelingen werden Wibilinga genoemd, hun verblijfplaats werd Wibilingaheim.” De heemkundige kring ontleende er 35 jaar geleden zijn naam aan. Dit jaar presenteert Wibilinga samen met het gemeentebestuur en andere partners een heel divers programma waarin iedereen wel iets van zijn gading vindt.”

“De officiële opening gaat door op zondag 19 februari in en rond het kasteel Vanackere. Daar wordt het feestprogramma aan het publiek voorgesteld. “Het jaarprogramma telt tien activiteiten”, vervolgt Dominique Demey van de werkgroep Wevelgem 825. “In maart en april kan je een tentoonstelling bezoeken over wielerklassieker Gent-Wevelgem, op donderdag 23 maart nodigen we een aantal wielercoryfeeën uit op een sportieve praatavond waar de klassieker centraal zal staan.”

Vlashandel

Koen D’Haene herschreef een tekst van vlasser-uitvinder Constant Vansteenkiste tot een theaterstuk dat wordt opgevoerd op 7 en 8 april. Het is het verhaal van een bale vlas, waarbij de vlashandel rond 1913 centraal staat. Onlosmakelijk met Wevelgem verbonden is de processie van de Heilige Doorn. Eind mei is er in de Sint-Hilariuskerk een tentoonstelling over de relikwie en de processie.”

“Het worden drukke maanden, want nog in mei en juni kunnen de inwoners genieten van een wandeling en fietstocht waarbij het verdwenen verleden van Wevelgem wordt getoond. Vele Wevelgemnaren zullen terug gekatapulteerd worden naar hun jeugd toen de gemeente er nog helemaal anders uitzag. 13 mei wordt bijzonder. Dan kan je genieten van de film Onze Natuur in een wel heel speciaal decor, de site van de abdijhoeve.

Lichtshow

Tijdens de zomermaanden doen de organisatoren van Wibilinga het wat rustiger aan. In september steken ze terug van wal met een tentoonstelling rond Deken Jonckheere en ter gelegenheid van open monumentendag op 10 september volgt een tentoonstelling en voordracht over de Sint-Theresiaparochie. In oktober kan je nader kennismaken met de – vooral verdwenen – Wevelgemse molens. De kers die het geheel afmaakt houden de organisatoren voor het eind. “In december presenteren we een fotoboek met onuitgegeven foto’s over Wevelgem, foto’s die niet in het boek De geschiedenis van Wevelgem zijn opgenomen”, besluit Dominique.

“En eindigen doen we waar we begonnen zijn, met een lichtshow aan kasteel Vanackere.” Het jaar 2023 wordt een rijkgevuld jaar dankzij Wevelgem 825. De verschillende activiteiten zullen druppelsgewijs in meer detail worden voorgesteld in de loop van het feestelijke jaar.