Heemkring Ter Cuere gaat de ‘beestige’ toer op

Op zondag 2 april opent in het Turkeyenhof, thuisbasis van heemkring Ter Cuere, de tentoonstelling ‘Het dier in de landbouw’. “De tentoonstelling kadert in Erfgoeddag ’23 en kreeg als thema ‘Beestig’ mee. Onze expo loopt de hele Paasvakantie en er mogen ook enkele levende dieren verwacht”, onthult hoofdvrouw Annemie De Leyn.

Heemkring Ter Cuere mag dan wel de behoeder van ons lokaal erfgoed en plaatselijke geschiedenis zijn, er waait vandaag een frisse, nieuwe wind door de vereniging. “Onze heemkring telt doorgaans een 250 leden en kan intussen rekenen op 11 bestuursleden. Verheugend is dat we tegen de algemene trend in geen moeite hebben om vrijwilligers te vinden. Opmerkelijk is ook dat ondanks het wegvallen van oudere leden we nog altijd een ledengroei kennen. Dat betekent dat de belangstelling voor onze werking toeneemt”, opent voorzitter Annemie De Leyn.

“Wie lid wordt, krijgt niet alleen een kopie van ons Jaarboek en mag jaarlijks 4 afleveringen van ons ledenblad Roepsteen ontvangen, je kunt ook gratis onze activiteiten en het museum bezoeken.”

Paalwormen

“Het Jaarboek staat opnieuw vol interessante wetenswaardigheden over onze gemeente”, pikt bestuurslid Patrick Matthys in. “Zo is er een lezenswaardige bijdrage over de strandredders door Jacques Deroo. Ik heb zelf verder met ongewone aandacht het relaas over de paalwormen, waardoor in de 18de eeuw bijna de helft van de wijk Sas instortte, gelezen. De beestjes worden door de auteur bovendien in verband gebracht met – je gelooft het nooit – de bouw van het Visserskapelletje…”

Patrick was de voorbije weken ook betrokken bij de opbouw van de tentoonstelling naar aanleiding van Erfgoeddag. “In de schuur, die we helemaal leeg hebben gehaald, is vanaf zondag 2 april een tentoonstelling rond de dieren die in Bredene aanwezig waren te bewonderen. Je zult er ook zien waarvoor ze indertijd gebruikt werden. Buiten staat dan weer een collectie landbouwwerktuigen, die getrokken werden door paarden, uitgestald. De tentoonstelling is te bewonderen tot en met Erfgoeddag 23 april.

Schelpenmuseum

Ons heem is wekelijks open op woensdag en zondag. Maar groepen kunnen er op afspraak ook op andere dagen terecht. We krijgen de volgende dagen overigens enkele scholen op bezoek. Een bezoek dat we aanmoedigen. Zo leren de kinderen het verleden van onze gemeente beter kennen.”

In het Turkeyehof langs de Zegelaan, waar de heemkring al sinds mensenheugenis gehuisvest is, vind je naast oude werktuigen, oude foto’s,… ook een bijzonder schelpenmuseum. “We mogen best fier zijn op onze unieke collectie. Het blijkt een van de grootste van de kust te zijn. Het museum, dat in een apart gebouw werd ondergebracht, kreeg enkele jaren geleden een opknapbeurt. Wie afgelopen zondag mee telde op de Schelpenteldag kon achteraf een gratis bezoek brengen aan ons schelpenmuseum”, gaat Annemie De Leyn verder.

Wie het wat frivoler wil houden, kan op zondag ook deelnemen aan de toptafelcompetitie. “En voor volgend jaar mag al uitgekeken naar een tentoonstelling over 100 jaar paardenrenbaan. Je ziet, ter Cuere is springlevend. Met dank aan onze vele vrijwilligers en leden”, besluit Annemie.

Alle informatie over Ter Cuere is sinds kort terug te vinden op de nagelnieuwe website www.heemkringtercuere.be. Je vindt er ook een overzicht van de aanstaande activiteiten.