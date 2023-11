Heemkring stelt Ommeloper van Oostkamp voor

Met de Ommeloper van Oostkamp voegt de Heemkring Oostkamp (HKO) een nieuwe online bron van waardevolle informatie toe op haar website. De ommeloper oftewel een middeleeuws kadasterboek werd voorgesteld in de Wieke in Oostkamp.

Jan Demulder ontsluit de ommeloper van de heerlijkheid Oostkamp uit 1721. Jarenlang monnikenwerk resulteert in meer dan 500 pagina’s informatie over pachters, eigenaars en toponiemen uit het Oostkamp van de 18de eeuw. Deze transcriptie stelt HKO via haar website ter beschikking aan alle geïnteresseerden die het document via die weg ook vlot kunnen doorzoeken.

Prekadastraal

Een ommeloper of landboek is een soort prekadastraal werkinstrument dat door de plaatselijke overheid tijdens het ancien régime gebruikt werd als basis voor de heffing van (grond)lasten. “Voor elk perceel bevat de ommeloper informatie over de oppervlakte, de eigenaars, de gebruikers, de grondsoort en eventueel een toponiem of de naam die aan dat stuk grond gegeven werd. Het is voor heemkundigen en genealogen dan ook een uitgelezen bron om de woonplaats en werkgebied van hun voorouders terug te vinden of een huizengeschiedenis samen te stellen”, weet Jan Demulder te vertellen. Bij de meeste ommelopers hoort een kaart met de aanduiding van de percelen. Bij de ommeloper van de heerlijkheid Oostkamp is er tot op heden echter geen dergelijke kaart bekend. Jan Demulder heeft daarom naast de transcriptie van de ommeloper ook nog een kaart gemaakt op basis van de beschikbare gegevens.

Het doorzoeken van de ommeloper op de website van HKO gebeurt vanzelfsprekend volgens de schrijfwijze van toen. “Er wordt nog verder gewerkt om het geheel te vervolledigen. Alle updates zullen eveneens op de website verschijnen”, besluit Jan Demulder bij de voorstelling van de Ommeloper. (GST)

De ommeloper en de kaart zijn raadpleegbaar op www.heemkringoostkamp.be.