Heemkring Oostkamp en CVO brengen handelszaken in beeld

Heemkring Oostkamp (HKO) en het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Miras slaan de handen in elkaar voor hun project rond de Oostkampse handelszaken in de twintigste eeuw.

Samen met de zowat 50 cursisten en docenten fotografie van CVO Miras willen ze het komende jaar het Oostkampse handelsapparaat in beeld brengen. De cursisten trekken de straat op en maken foto’s van de handelszaken en de mensen die er werken. Deze foto’s zullen getoond worden in een nog verder uit te werken publieksactiviteit in het voorjaar van 2025. Dit vormt een mooie aanvulling op het HKO-project Oostkampse handelszaken in de 20ste eeuw. Daarbij is een belangrijke vaststelling naar boven gekomen dat er weinig ondernemers en families zijn die foto’s hebben van hun handelszaken van weleer. Voor dit project werken de HKO en CVO Miras samen met zowel Unizo Oostkamp als Shopping Oostkamp. Beide handelsorganisaties verenigen immers heel wat Oostkampse ondernemers.

“We vinden het fantastisch dat we voor dit deelproject binnen ons grote project rond de Oostkampse handelszaken kunnen samenwerken met CVO Miras. We hebben gezien tot welke mooie resultaten ze vorig schooljaar in Nieuwenhove gekomen zijn en kijken dus al uit naar het publieksmoment. We zijn ook blij dat Unizo en Shopping hier mee hun schouders onderzetten”, weet Sebastian Vande Ginste te vertellen. Ook de leerkrachten van het fotografieteam CVO Miras staan te popelen om de cursisten te begeleiden bij het treffend fotograferen van de ambachtslieden, handelaars en verhalen van de Oostkampse handelsgemeenschap. De cursisten zullen niet alleen foto’s maken, ze zullen verhalen vertellen, het kloppend hart van Oostkamp proberen vastleggen en zo een brug slaan tussen het heden en het verleden.

Opleiding

Meer info over de fotografieopleiding vind je op www.miras.be. Op www.heemkringoostkamp.be en de HKO-Facebookpagina vind je meer informatie over de werking van HKO. Je kan hiervoor ook terecht bij HKO-projectcoördinator Sebastian Vande Ginste: sebastian.vandeginste@skynet.be. (GST)