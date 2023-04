Heemkring Dudzele krijgt geborduurde meelzak

In het stadhuis van Brugge ontving Dirk Pieters, voorzitter van Heemkring Dudzele, voor het lokale museum een geborduurde meelzak uit de Eerste Wereldoorlog. De milde schenker is Paul Brouha, een Amerikaan die tijdens de schenkingsplechtigheid ook nog een in Hooglede geklost kantwerk aan die gemeente schonk.

De schenking betreft een meelzak van 1915 die in Dudzele werd vervaardigd als dankbaarheid voor de voedselhulp tijdens de Eerste Wereldoorlog van Amerika aan het “arme” België. Het meel kwam in jutten zakken via de haven Rotterdam van de VS naar Europa waarna het vanuit het neutrale Nederland naar België werd gestuurd.

Gulheid

Uit dank voor die gulheid werden de zakken vaak door meisjes, vrouwen en kunstenaars versierd met borduurwerk en schilderingen. Bedoeling is dat de meelzak wordt geëxposeerd in het museum De Groen Tente in Dudzele. Ook tijdens vaderlandslievende manifestaties in Brugges deelgemeente zal de meelzak af en toe te zien zijn.

Uit dankbaarheid werden in Vlaanderen vaak kantjes geklost die nadien naar de VS werden opgestuurd. Een van die werkjes in bezit van Paul Brouha werd nu geschonken aan de gemeente Hooglede. Die gaat het werk inkaderen en een speciaal plekje in de gemeente geven. (Chris Weymeis)