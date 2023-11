Heemkring De Poperinghenaar brengt verhaal van Barco en Lucien De Puydt in Poperinge

Heemkring De Poperinghenaar organiseert op vrijdag 17 november een lezing met als thema ‘Het verhaal van Barco en Lucien De Puydt in Poperinge’. De lezing wordt gebracht door Walter Tailly, lid van de heemkring, in CC Ghybe in Poperinge.

“Een stukje geschiedenis over het ontstaan van Barco in Poperinge tussen 1900 en 1940 wordt gereconstrueerd door Walter Tailly, lid van onze Heemkring, aan de hand van een PowerPoint-voorstelling. De reconstructie was mogelijk door gebruik te maken van het archief van zijn broer Roland Tailly en het illustratiemateriaal van mezelf”, zegt Willy Tillie van heemkring De Poperinghenaar. “Het wordt geen technische uitleg of opsomming van types en modellen, maar veeleer een vleugje nostalgie naar nog niet zo lang vervlogen tijden. Walter zal starten met het verhaal over de bekende Poperingse families: Boeys, De Puydt, Sansen, Rommens en Schmidt. Daarop aansluitend worden de jeugdjaren van Lucien De Puydt in beeld gebracht.”

Stellavox

De spreker zal in een tweede hoofdstuk het vooral hebben over het ontstaan van de radio, het verdere leven van Lucien De Puydt en zijn aandeel bij de opkomst van de radio in het algemeen en van Barco in het bijzonder. “Voor hij Barco stichtte, maakte hij immers ook al radio’s zoals de Ster en Stellavox. Daarna wordt dieper ingegaan op wat men de ‘Amerikaanse connectie’ noemt, met andere woorden Zenith Amerika, Zenith in België en de reizen van Lucien De Puydt naar Amerika. Het andere Amerikaanse merk, Colonial dat hij verdeelde, wordt ook even voorgesteld. Met meer dan 50 foto’s wordt de stichting van Barco, de medewerkers en de werkhuizen in beeld gebracht. Daarbij wordt ook de eerste Barco voorgesteld evenals zijn opvolgers.”

Begrafenis

De jaren 1934-1939 worden onder de loep genomen aan de hand van enkele tentoonstellingen en radiosalons uit die dagen. “Onder andere een fragment over De Puydt en De Lovie. Ook de oorlogsjaren 1939-1940 met de tabaksdozen, zaklampen en bunkerlampen komen aan bod. Als slot wordt het verhaal verteld van het tragisch overlijden en de begrafenis van Lucien De Puydt en de verhuis naar Kortrijk. Om de avond af te sluiten wordt een filmpje vertoond over een oud-Poperingenaar die bij Barco werkte.”

De lezing vindt plaats in CC Ghybe, St.-Annastraat in Poperinge, op vrijdag 17 november om 20 uur. Niet-leden betalen 8 euro, gewone leden 5 euro, steunende leden mogen één persoon gratis per gezin meenemen en voor ereleden zijn dat twee personen.