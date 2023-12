Heemkring ‘Cnocke is hier’ voortaan koninklijk

Zestien West-Vlaamse verenigingen waren onlangs in Brugge uitgenodigd in de ambtswoning van de gouverneur waar ze een ereplaket met de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ toegekend kregen. Een daarvan was heemkring Cnocke, die momenteel ook zijn vijftigste verjaardag viert met een expo in CC Scharpoord. “We zien een hernieuwde belangstelling voor heemkunde.”

Heemkring Cnocke zag op 11 januari 1972 het levenslicht in Hotel Prins Boudewijn, een van de oudste hotels van Knokke-Heist. “Maar voor de officiële start moeten we naar 1973. In dat jaar werden de statuten neergelegd”, zegt Dirk Overstraete, secretaris en penningmeester. De statuten van de heemkring verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 1973.

Het toenmalige bestuur bestond naast voorzitter Jimmy Debruecker en ondervoorzitter André D’hont verder nog uit secretaris Gilbert Dhoore, Willy Desmet, Rudy Vermeire, Fons Lierman, André Sandelé, Gaspar Warnier, Danny Lannoy, Gerard Adriaenssens en Georges Rotsaert. Graaf Léon Lippens kreeg het erevoorzitterschap, het kenteken van de heemkring werd het wapenschild van Knokke.

Naast het huidige tienkoppig bestuur telt de heemkring vandaag om en bij de 630 leden. “Onze voorzitter Danny Lannoy is de enige die nog overblijft van de oprichters”, zegt Dirk Overstraete. “Maar onze heemkring is actiever dan ooit. Een van de troeven naar onze leden toe, is het tijdschrift dat we twee keer per jaar uitgeven. Een van onze jaarlijkse hoogtepunten is de Canadese Bevrijdingsmars die volgend jaar voor de vijftigste keer uitgaat. En hoe konden we ons vijftigjarig bestaan beter vieren dan met een expo. In ‘Venster op het verleden’, nog tot 21 januari in het CC Scharpoord, vertellen we in vier boeiende verhalen het ontstaan van onze badplaats en wordt uiteraard ook onze heemkring een stukje belicht”, aldus nog Dirk Overstraete.

En heemkunde stoffig en saai? Niet zo in Knokke-Heist. “Wij zien er bij het jonge publiek juist een hernieuwde belangstelling voor”, zegt Overstraete. “Geen idee waar dat aan ligt, maar ik zou zelfs durven te stellen dat heemkunde vandaag een beetje ‘sexy’ is. Met dank natuurlijk aan de rijke, boeiende geschiedenis van onze badplaats, die in het verleden ook heel wat bekende kunstschilders heeft aangetrokken. En ‘Knokke le grand chique’, tja, dat hoort er nu eenmaal ook bij natuurlijk. Zonder Lippens en zijn Compagnie du Zoute hadden we vandaag ook geen Zwin gehad.” En die titel? “Daar gaan we mee uitpakken natuurlijk”, knipoogt Overstraete, die ook voorzitter is van de cultuurraad. “Onze badplaats telt al meer dan honderd culturele verenigingen alleen, en daarvan mag er zich intussen toch een tiental ‘Koninklijk’ noemen. Dat is om preus op te zijn.” (WK)