Heemkring Aan De Schreve schenkt appel- en perenboom aan familie d’Udekem d’Acoz

Heemkring Aan De Schreve uit Poperinge organiseerde onlangs zijn tweede vertelwandeling over de Pensejagher in Kasteeldomein ’t Couthof, onder leiding van Hans Vandenbroucke. Als bedanking aan de familie d’Udekem d’Acoz schonk de heemkring een appel- en perenboom.

“In mei stond de eerste vertelwandeling gepland. Wegens groot succes hadden we een tweede keer gepland, met weer een enorm succes. Meer dan 120 wandelaars hebben over de twee dagen deelgenomen. Als bedanking aan de familie d’Udekem d’Acoz hebben we appel – en perenbomen geschonken”, vertelt Isabel Decrock, bestuurslid Aan de Schreve.

“In de archieven van het kasteel heeft Pierre d’Udekem d’Acoz, zoon van Bernard en huidige eigenaar van het kasteel, een schriftje teruggevonden met de volledige oplijsting van de perenbomen die zo’n honderd jaar terug in ’t kasteeldomein moet hebben gestaan. De meeste van deze bomen zijn ondertussen verdwenen. Het is de stille wens van de kasteelheren om de fruitgaard, zoals hij er toen heeft bijgelegen, terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat.”

Fruitgaard

“Aangezien we met de heemkring het domein mochten gebruiken voor onze vertelwandeling zochten we naar een gepast geschenk. Wat konden we beter doen dan de eerste stappen te zetten tot de heropbouw van deze fruitgaard? We willen meewerken aan de uitbouw van de oorspronkelijke fruitgaard van ’t Kasteeldomein ’t Couthof. In mei hebben we twee perenbomen geschonken – een Bergamote Esperen en een Beurré Hardy. Bomen die we bij Boomkwekerij De Linde uit Kemmel, van Bart Dequidt, konden aanschaffen, aangezien Bart ook heel wat oude rassen in het gamma heeft staan. Bart heeft ook het schriftje met de perenbomen volledig kunnen ontrafelen en opgelijst wat er ooit gestaan heeft.”

Kaarten uit leisteen

“Met de heemkring hebben we kaartjes in leisteen laten maken zodat te allen tijde merkbaar is welk ras het is, maar ook dat wij als heemkring mee hebben gezorgd voor de uitbouw van de fruitgaard. Onlangs hebben we terug een gepast geschenk gegeven met twee appelbomen. Een Président van Dievoet en een Lombarts Calville. Dat zijn opnieuw twee oude appelsoorten, die mogelijk in het kasteeldomein hebben gestaan in de fruitgaard”, zegt Isabel.

“Het schriftje van de oplijsting van de appelbomen is nog niet teruggevonden, maar het is quasi zeker dat de Président van Dievoet er gestaan moet hebben. De reden is volgende: Camille De Clercq was een fruitteler nabij het station van Poperinge, begin vorige eeuw. Camille heeft het appelras President van Dievoet zelf ontwikkeld en er de naam aangegeven van Henricus van Dievoet, hij was een Belgische boomkweker en tuinder en ook burgemeester van Meise. Meer nog, Camille De Clercq was ook tuinman op het kasteeldomein ’t Couthof.”