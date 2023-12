Heel Wevelgem licht op tijdens de eindejaarsperiode

De Moorselenaars krijgen dit jaar met Kerstmis een mooie lichttunnel van het Sint-Maartensplein naar OC De Stekke. Het is een van de blikvangers van de nieuwe kerstverlichting waarin het Wevelgems lokaal bestuur – verspreid over de drie deelgemeenten – 78.000 euro investeerde.

Het bestuur heeft zich voorgenomen elk jaar een dergelijk bedrag aan kerstverlichting te spenderen. De huidige straatoverspanningen en boomverlichtingen gaan ondertussen al zes jaar mee en mochten wel een nieuw jasje krijgen. Er komen ook extra sfeerverlichtingselementen in elke deelgemeente. Het geheel werd donderdag 7 december officieel in gang gestoken.

Elke deelgemeente kan rekenen op de nodige kilometers lichtsnoeren en enkele 3D-blikvangers. In Moorsele wordt dat dit jaar een lichtgevende kerstboom ter hoogte van de geldautomaat en als pronkstuk een mooie lichttunnel nabij OC De Stekke. De geschikte locatie vond het bestuur om in heel Wevelgem tegelijk het licht aan te steken.

Wevelgem en Gullegem krijgen trouwens ook vier opvallende lichtelementen. Die zullen jaarlijks verplaatst worden zodat iedere deelgemeente kan genieten van een vernieuwend element.

Ontmoetingsfeesten

“Kerstverlichting zorgt sowieso voor extra sfeer en gezelligheid. In deze donkere periode een welgekomen meerwaarde”, meent schepen van Lokale Economie Kevin Defieuw. “Maar deze investering werkt ook kernversterkend. Onze centra vormen met deze sfeervolle kerstverlichting een extra aantrekkingspool. Op die manier hopen we ook de handelaars een graantje mee te laten pikken.”

Zelf organiseert de gemeente drie verlichte ontmoetingsfeesten. Op 22 december kunnen alle Wevelgemnaars elkaar naar jaarlijkse traditie ontmoeten op Wevelgem Wintert, in Moorsele wordt het glas geheven tijdens Moorsele Nieuwjoart op zondag 7 januari en in Gullegem sluiten ze het rijtje in stijl met het Gullegems Ontmoetingsfeest aan de Dwarsschuur op zaterdag 13 januari.

Pas op 14 januari wordt de kerstverlichting buiten werking gesteld. De drie deelgemeenten zullen dan maar liefst vijfenhalf weken in een warme en gezellige kerstsfeer ondergedompeld zijn. (AV)