Heel wat te beleven tijdens Open Monumentendag in Poperinge: yoga in het Talbot House of bier brouwen in het Hopmuseum?

Met de verschillende gemeentes en erfgoedpartners in de Zuidelijke Westhoek organiseert CO7 op zondag 11 september een nieuwe editie van de Open Monumentendag. Dit jaar staan er 28 activiteiten gepland. Yoga in het Talbot House, Atelier Hortense ontdekken in Reningelst, een demonstratie bier brouwen in het Hopmuseum of een gerestaureerde vakwerkwoning uit 1634 in Haringe bezoeken? Heel wat te beleven in de Hoppestad tijdens Open Monumentendag.

‘Erfgoed en duurzaamheid’ is het centrale thema voor de 34ste Open Monumentendag in Vlaanderen. “We zien duurzaamheid heel breed. We zetten niet alleen duurzaam gerestaureerde monumenten in de kijker, maar ook herbestemde gebouwen. Ook landschappelijk en natuurlijk erfgoed komt aan bod”, zegt Delphine Vanoverberghe, erfgoedconsulent bij CO7. “Als ik enkele van de 28 activiteiten moet uitlichten, dan kies ik bijvoorbeeld voor Brouwerij Deca uit Woesten. Zij bestaan 100 jaar en zetten hun deuren open. Er nemen ook drie hoeves deel aan Open Monumentendag. In Watou kan je de restauratie van één van de oudste vakwerkhoeves uit onze provincie bewonderen.”

Hop plukken

Onder de kerktoren van Haringe kan je een gerestaureerde vakwerkwoning uit 1634 voor de allereerste keer bezoeken. Tijdens de begeleide rondleiding vertelt eigenaar Brecht Vandenberghe je meer over de historiek van de woning en hoe de werken zijn aangepakt en uitgevoerd. In de tuin kan je ook genieten van huisgemaakte taart, koffie en thee van de pop-up ‘De Komeere’. Er zijn activiteiten die voor het eerst meedoen aan Open Monumentendag waaronder Atelier Hortense in Reningelst. “Daar kan je de maalderij bezoeken en je proeft er de ambachtelijke taarten die ze ter plaatse maken.”

Met kinderen kan je naar de Kinderbrouwerij in Reningelst trekken of je kan kiezen om enkele demo’s te volgen in het Poperingse Hopmuseum. De tentoonstelling met werk van kunstschilder Luc Ameel kan je in het Hopmuseum bezoeken, er is een demonstratie manueel hop plukken met muzikale animatie. Doorlopend is er ook een demonstratie bier brouwen en zie je de brouwer aan het werk. Een les yoga volgen in de tuin van Talbot House of een wandeling maken in het kasteelpark De Lovie staat ook op het programma.