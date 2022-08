Heel wat te beleven tijdens de Week van de Commerce

De eerste week van september is er een om naar uit te kijken. Poperinge en de vzw Ondernemen@Hoppeland organiseren een week vol activiteiten met ‘de commerce’ als centraal thema.

Van donderdag 1 tot en met zondag 4 september valt er heel wat te beleven in de Hoppestad en komt er bekend volk op bezoek. Op donderdag 1 september staat de awarduitreiking ‘Kei van een Ondernemer’ op het programma. Op vrijdag 2 september volgt de modeshow Catwalk Bis. Op zaterdag 3 september is er een kidsnamiddag en de comedy-avond ‘Ygor nodigt uit’. Alle activiteiten vinden plaats in de feesttent op de Paardenmarkt. Op zondag 4 september zorgt het ‘Feest van Picon en Reuzen’ voor de apotheose, op de Grote Markt en op de Vroonhofsite.

Kei van een ondernemer

Op donderdag 1 september organiseert de Stedelijke Raad voor Lokale Economie de derde editie van de ‘Kei van een Ondernemer’, een awarduitreiking waarbij zes Poperingse ondernemers in de bloemetjes gezet worden in verschillende categorieën, zoals Kei van een starter en Kei van een bedrijf. Acteur Wim Willaert, gekend van tv-programma’s Eigen Kweek en Nonkels, presenteert de uitreiking, die wordt gevolgd door een feestelijke receptie.

Modeshow Catwalk Bis

Door de pandemie werd de modeshow Catwalk al drie keer uitgesteld. Daarom heet deze inhaaleditie op vrijdag 2 september Catwalk Bis. Elf Poperingse modezaken staan te popelen om hun najaarscollecties aan het grote publiek te tonen. Justine De Jonckheere presenteert de show. De deelnemende zaken zijn: Autry, Belle A Mie, Boetiek Arkiz, Caillou Juwelen, Juwelen Buseyne, Kiki Womenswear, Mels, Nancy en Ko, Sisi Fashion, Sois Belle en Textiel Annabel. Het hele gebeuren heeft plaats in een tent op de Paardenmarkt: modeshow met afterparty met bar, foodtrucks enz. Vanaf 18 uur tot in de late uurtjes.

Kidsnamiddag en comedy-avond Ygor nodigt uit

Op zaterdag 3 september komt Papa Chico langs met een onvergetelijke show voor kinderen. Er staan ook verschillende workshops op het programma, zoals glittertattoos maken en ballonnen plooien. De kidsnamiddag is gratis.

‘s Avonds nodigt Ygor uit Poperinge vier topcomedians uit. Het belooft een amusante avond te worden met Thomas Smith, gekend van Foute Vrienden, jong opkomend talent Soe Nsuki, David Galle, gekend van de serie Bevergem en Lukas Lelie, sidekick in tv-programma De Ideale Wereld.

Feest van Picon en Reuzen

De Week van de Commerce sluit af met een knaller! Tijdens het Feest van Picon en Reuzen gaat Poperinge op zoek naar de beste picon van de streek. Je kan proeven bij maar liefst 69 standhouders. Ze brengen allemaal hun eigen unieke recept mee naar de Vroonhofsite. Het publiek kiest een favoriet en er wordt ook een juryprijs uitgereikt. In de jury zetelen twee professionele proevers en een Poperingse liefhebber. Wie zich graag kandidaat wil stellen voor de jury kan dat nog tot en met woensdag 10 augustus via www.poperinge.be/piconfeest . Er komt ook hoog bezoek naar het feest. Een vijftiental reuzen uit Noord-Frankrijk maakt de oversteek naar de Hoppestad. Onder begeleiding van verschillende harmonieën maken ze een tocht door het stadscentrum die eindigt met een reuzenontmoeting op de Grote Markt.