Heel wat sfeer tijdens Avond Malen bij de Knokmolen in Ruiselede

Op 11 november vond aan de Knokmolen de eerste editie van Avond Malen plaats. Geen avondmaal of eetfestijn. In een sfeervolle setting werd genoten van de zwaaiende wieken van de Knokmolen.

De organisatie was in handen van de Molenlanders, synoniem voor de vriendenkring van zes molenaars in de regio Tielt, het Molenland. Een voor een vrienden en collega’s met dezelfde passie en zorg voor hun molen. Dat zijn: de Mevrouwmolen in Kanegem met Ruud De Keukelaere, Rudi De Keukelaere, Kris Grijspeerd en Ruben Van Steenkiste. Dan de Poelbergmolen in Tielt met Geert Denys, de Rysselendemolen in Ardooie met Lieven Braeckevelt en Jesus Comas, de Goethalsmolen in Wakken met Christ Goethals, Ludwig Vankeirsbilck, Jozef Bekaert en Patrick Van Compernolle, de Hostensmolen in Ruiselede met Laurens Verheughe en Stijn De Ram en de Knokmolen, eveneens in Ruiselede, met Susy Wieme en haar gezin en haar broer Chris.

Primeur

“Van zo’n gezellig bedoening genoten we een dikke week geleden in Werken, waar een behoorlijke opkomst werd genoteerd. Eenvoudige lottrekking bepaalde waar we onze primeur zouden lanceren en dat werd de Knokmolen van het molenaarsgezin Carl De Decker en Susy Wieme in Ruiselede. De volgende editie, normaliter ook op de avond van Wapenstilstand volgend jaar, zal plaatsvinden bij een collega hier in het Molenland. En hier konden we meteen wat meer bieden, want de molen draaide de avond lang, aangedreven door een krachtige dieselmotor”, aldus Rudi De Keukelaere van de O.L.Vrouwmolen in Kanegem.

Twee gezellig ingerichte tentjes op de binnenkoer, molenaars met de naam van hun favoriete molen op een badge op hun vest, de typische sjaal met rood-witte bolletjes in de nek, de geur van braadworst, knetterende houtblokken in de vuurkorven en de onverstoorbaar draaiende wieken: dat waren de ingrediënten van een gezellige avond. (RV)