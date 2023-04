Heel wat publieke belangstelling voor opening Blankenbergse Pier

Woensdagmorgen is onder grote belangstelling de nieuwe Pier in Blankenberge ingewandeld. Dat gebeurde door verschillende prominenten onder wie Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Diependaele.

De Pier is in een recordtijd afgewerkt en ligt bijna twee jaar voor op het voorziene tijdschema. Het prijskaartje is iets minder euforisch, de rekening is bijna een derde duurder dan gebudgetteerd en kost een kleine 15 miljoen euro. Er rest nog de afwerking voor de Pier weer in al zijn glorie kan schitteren.