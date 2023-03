Heel wat prijzen uitgereikt voor WarMegem

Op dinsdag 28 februari ontving het stadsbestuur alle winnaars van de verschillende WarMegem-acties in het stadhuis. Vier laureaten van de sjalenzoektocht wonnen een restaurantbon ter waarde van 100 euro, drie winnaars zien hun foto komende maand in de stadswinkel prijken en enkele gelukkigen kregen een warme goodiebag.

Van 6 tot 19 februari organiseerden verschillende stadsdiensten opnieuw warme initiatieven onder de noemer WarMegem. Zo was er live radio op de markt met Radio WarMegem, kon je drie dagen lichtwandelen dankzij Ware Gloed en organiseerde de sportdienst initiatieven als knuffelturnen en sfeerzwemmen.

Tijdens WarMegem kon je aan vier zoektochten deelnemen in het centrum en de deelgemeenten. Vier gelukkigen vonden de weg en puzzelden ook de juiste letters bij elkaar. Zij wonnen een restaurantbon ter waarde van 100 euro. Imke Vercaemst, Janina De Clercq, Lobke Timmerman en Noella Blockeel kunnen binnenkort smullen in een Waregems restaurant naar keuze.

Er waren ook heel wat inzendingen voor de fotowedstrijd ‘Waregemse Warmte’. De foto’s van Patrick Vanlerberghe, Liezelot Roelant en Jerry De Meester werden uitgekozen als mooiste warme beelden en krijgen de komende maand een prominente plaats in de etalage van de stadswinkel. Bovendien zal de foto van Patrick Vanlerberghe een mooie plek krijgen op pagina 2 van ons stadsmagazine De Sprong.

Selfiespots

Verzekeringsagentschap RVB Consult kreeg een goodiebag. Het kantoor organiseerde een warme inzamelactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en nam deel aan #iktrekhetmijaan, de opvolger van Dikketruiendag, door in de voormiddag verse warme soep te voorzien en in de namiddag warme chocolademelk voor klanten en medewerkers.

Je kon tijdens WarMegem ook op verschillende plaatsen in Waregem en deelgemeenten selfiespots terugvinden. Wie een mooie foto maakte en ons dat liet weten via sociale media viel ook in de prijzen. Vicky Wandels, Christiane Loontjens, Christine D’haene, Patrick Cottens, Elina Lupasco, Cindy Vanhoutte, Leroy Fraan, Dieter Lecluyse, Lynn Demuynck en John Vandenbulcke gingen zo met een leuke goodiebag naar huis.