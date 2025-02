Heel wat Pittemnaars aanwezig op infomoment over nieuw Welzijnshuis: “Oog voor gebruiksgemak en ecologie”

Op maandagavond 3 februari vond in zaal De Magneet in Pittem een infomoment plaats rond de plannen voor het nieuwe Welzijnshuis in de Koolskampstraat naast het wzc. Tijdens de uiteenzetting werden de plannen toegelicht door de beide architecten en werd de concrete invulling uit de doeken gedaan.

Na een korte inleiding door burgemeester Denis Fraeyman (CD&V), waarin hij het doel van de bouw van het Welzijnshuis toelichtte, nam Steven De Jaeghere van Architectuuratelier De Jaeghere het woord om de plannen nader toe te lichten. “We hebben er bewust voor gekozen om het gebouw gelijkvloers te houden, wat het in de eerste plaats budgetvriendelijker maakt. Daarnaast hoeven geen trappen en lift voorzien te worden en komen we, aangezien het gebouw omringd is door woonwijken, niet in conflict met de buren. Het gebouw zelf is in U-vorm met centraal een ruime patio, wat voor veel lichtinval in het dienstencentrum zal zorgen. De groenzone met de vijver achteraan blijft behouden en er zal zowel voor bezoekers als personeel voldoende parkeerplaats voorzien worden.”

Ecologisch en aanpasbaar

Kevin Van Haewaert van V2-Architecten gaf wat meer info rond de invulling van het gebouw. “Er is een ruime inkom voorzien, die zowel toegang zal geven tot het dienstencentrum als tot het sociaal huis. Wat dit laatste betreft hebben we zeven kantoren en vier gespreksruimten voorzien, maar deze zijn heel gemakkelijk van functie om te wisselen. Het dienstencentrum wordt een grote ruimte, die met een mobiele wand heel snel in twee kan gedeeld worden. Voor de verwarming hebben we oog gehad voor ecologie. De verwarming zal gebeuren via geothermie met behulp van warmtepompen en op het dak zullen zonnepanelen gelegd worden. Tijdens de zomer zal het gebouw positief gekoeld worden met dezelfde middelen. Qua waterhuishouding is alles voorzien in waterdoorlatende verharding en zal het hemelwater opgevangen worden in drie waterputten van elk 20.000 liter. Overtollig water zal afgevoerd worden naar de vijver in de groenzone.”

“Wat de planning betreft is nu het subsidiedossier ingediend, waarvan we hopen dat het tegen de zomer goedgekeurd is, waarna we kunnen beginnen slopen. Begin volgend jaar zouden we dan met de bouw kunnen beginnen om hopelijk eind 2026 feestelijk te openen”, sloot de burgemeester de avond af.