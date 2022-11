Heel wat klachten over gezamenlijk cashpunt in Diksmuide

Het regent klachten over het cashpunt in Diksmuide. Mensen voelen zich er onveilig en het is er ook niet echt proper. Burgemeester Lies Laridon grijpt in en neemt contact met de uitbater van het cashpunt.

De klachten kwamen burgemeester Lies Laridon ter ore. Ze besloot een kijkje te nemen, maar schreef ook naar uitbater Batopin een brief. “Als burgemeester van de stad Diksmuide stel ik mij graag op als spreekbuis voor mijn inwoners die misnoegd zijn over het gebruik en het onderhoud van het nieuwe cashpunt in de Generaal Baron Jacquesstraat”, klinkt het. Bij de inwoners doken er heel wat klachten op over het gebruik van het cashpunt.

“Wat op het scherm komt is goed zichtbaar voor wie achter de gebruiker staat, wanneer je aan het toestel staat heb je geen zicht op wie achter je binnenkomt. Er is geen privacy bij het afhalen of storten omdat er geen afscherming is voorzien. Er zijn ook geen bankjes om iets op te zetten terwijl je verrichtingen aan de automaat doet. De zijdeur is onvoldoende aangepast aan mensen met een beperking. De properheid laat te wensen over: er liggen tickets op de grond en soms ook lege blikjes. Kleine biljetten van 5 of 10 euro kunnen niet worden afgehaald, er zijn geen ontsmettingsmiddelen beschikbaar en doordat er geen verantwoordelijke persoon aanwezig is kan niets worden gemeld. Er is ook geen noodknop voorzien.”

De seniorenadviesraad maakte onlangs haar rapport over de toegankelijkheid van diverse punten in Diksmuide op en overhandigde het aan de burgemeester. Christine Hillebrandt van de Seniorenadviesraad legt de knelpunten van het cashpunt uit. “Oudere mensen kunnen niet overweg met de automaten, omdat zij niet zo mee zijn met de digitalisering. Wat meer uitleg zou op zijn plaats zijn. Daarnaast is het ook een vuile boel, het nodigt niet uit om binnen te gaan. De dienstverlening is er ook niet, waarom wordt daar geen rekening mee gehouden? Voor mensen met een rollator of een rolstoel is het onmogelijk om in de zaak te geraken. Het lijkt alsof ze de oudere generatie vergeten zijn”, zucht Christine.