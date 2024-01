Heel wat kampioenen in de bloemetjes bij Seniorenbeweging S-Plus

Seniorenbeweging S-Plus in Zwevegem organiseerde een ledenfeest met daaraan gekoppeld de kampioenenhulde. Schepen Marc Claeys mocht een geschenk overhandigen aan de diverse kampioenen.

In de kaarting was Daniel Mullier de primus terwijl Christelle Roelstraete het best bingo kan spelen. Ingrid Van Beeck won bij het bowlen voor dames en Didier Demets bij de heren. In het petanque toonden Greet Liebaert en Marnix Ramard zich de uitblinkers. Er is ook nog een afzonderlijke werking in Sint-Denijs waar Christianne Demeyer de beste was in het bingospel. Bij S-plus Zwevegem en Sint-Denijs kunnen senioren terecht voor ontmoeting, ontspanning, sport, cultuur en informatie. (GJZ/foto GJZ)