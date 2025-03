Heel wat extra bomen dankzij nieuwe Keikopjes

De Poperingse kindjes die in 2024 geboren werden, en hun ouders, mochten genieten van een baby-ontbijt in de grote zaal van De Kring. Er werden ook geboortebomen geplant op de hoek van de Helleketelweg en de Stoppelweg.

Er werden 158 Keikopjes geboren in 2024. Daarvan waren er 56 ingeschreven voor het baby-ontbijt en 75 gingen een boom planten. “Ik ben heel trots om alle kleine Keikopjes hier te mogen verwelkomen”, zei schepen Ewoud Notebaert tijdens zijn verwelkoming op het baby-ontbijt. “Ik ben heel blij dat er 158 kindjes werden geboren. Eind 2024 klokten we af op 19.965 inwoners. We haalden de magische grens van 20.000 net niet. Het zou leuk om die grens te halen, want dan stijgen onder meer de subsidies voor de stad.” Ook het aantal gemeenteraadsleden en de vergoedingen voor de leden van het schepencollege stijgen.

Fotograaf

“Huis van het Kind, de Jeugddienst en de Omgevingsdienst organiseren dit ontbijt al enkele jaren samen met de Gezinsbond en merken dat het een succesformule is. ’s Ochtends is een ideaal moment voor gezinnen met jonge kinderen, er is ook animatie voor oudere kindjes van het gezin en er is een fotograaf die gratis gezinsfoto’s maakt.

(lees verder onder de foto)

Een fotograaf maakte gratis gezinsfoto’s. © LBR

Door een ontbijt aan te bieden hebben mensen de tijd om in contact te komen met andere gezinnen met jonge kinderen en om kennis te maken met de stadsdiensten en de Gezinsbond”, klinkt het bij Frie Vanmeulebroucke. “De combinatie met het boomplanten loopt ook goed, door eerst naar het ontbijt te komen en daarna te gaan planten maken we er een extra feestelijk momentje van.”

Boomplanten

Zoals elk jaar konden gezinnen kiezen tussen zomereik, boskers en kleinbladige linde. “De boomsoortkeuze werd gemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos. Zij zijn eigenaar van de grond, waarop we aanplanten, en zijn dus ook betrokken in het boomplantmoment. De drie soorten – zomereik, boskers en kleinbladige linde – zijn heel goed aangepast aan het klimaat in onze streek en zorgen voor een grote biodiversiteit, doordat ze bijvoorbeeld insectenvriendelijk zijn)”, vult Jeroen Vandermarliere, duurzaamheidsambtenaar, aan. “Het is al verschillende jaren de mogelijkheid om uit drie boomsoorten te kiezen. In tegenstelling tot vroeger, waar er maar één boomsoort werd aangeboden, zorgt ook de mix van verschillende soorten voor meer biodiversiteit.”

Grote broer Lowie (2) kwam samen met zijn mama Jana Depotter en papa Jeroen Busschaert de geboorteboom voor broer Kamiel (4 maanden) planten. “Voor Lowie kwamen we ook een boom planten. Het ontbijt hebben we ook al meegepikt. Het is fijn dat de stad dit organiseert”, klinkt het bij Jana en Jeroen.