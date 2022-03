Heel wat bomen tegen de grond in Meulebeke

Er heerst een grote drukte langsheen de toegangsweg naar het sportcentrum Ter Borcht in Meulebeke. Heel wat bomen worden er geveld daar deze ofwel stamrot vertonen of in het verleden slecht onderhouden werden.

In ieder geval zal de Ter Borcht bezoeker een heldere kijk krijgen op de tribune van het dr. Leo Abeele stadion en van het sportcomplex Ter Borcht waar op zondag 3 april 2022 een voorjaarsdrink wordt aangeboden door het gemeentebestuur aan alle inwoners van Meulebeke. Dit als vervanging van de nieuwjaarsreceptie die omwille van de coronamaatregelen geen doorgang kon vinden, in het OC Vondel.

Men maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de nieuwe huisstijl van de gemeentelijke diensten voor te stellen. Alle Meulebekenaren zijn dus van harte welkom op zondag 3 april van 10 tot 12 uur in de sporthal van Ter Borcht.

(LB)