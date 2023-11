Yasmine Vanthomme uit Ardooie is Mila al twee dagen kwijt.

“Ons trouwe huisdier is reeds een dag en een nacht spoorloos en dat is niet normaal. Mila woont in de Kaaistraat en zit misschien wel opgesloten in een tuinhuis of in een garage. Wil je misschien even helpen uitkijken?”, vraagt Yasmine Vanthomme.

De kat is gechipt en heeft een grijs halsbandje. Wie info heeft kan een berichtje sturen via Facebook.