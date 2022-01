Heeft Diksmuide er een nieuwe deelgemeente bij?

De fusiegemeente Diksmuide bestaat sinds 1977 uit 15 deelgemeenten en sedert deze week is daar een nieuwe deelgemeente bij gekomen. Dat is althans wat je zou denken na het zien van een waarschuwingsbord langs de Oostendestraat.

Voor het verkeer komende uit zowel de richting van Diksmuide, als komende uit de richting van Middelkerke staat ter hoogte van de afslag aan de Wijnendalestraat naar Beerst een groot oranje bord waarop te lezen is dat de doortocht naar BEERTS is onderbroken.

De ezel en de steen…

Ons vermoeden over die nieuwe deelgemeente zal wel niet juist zijn en het gaat hier uiteraard om een schrijffout, een fout die bovendien tot tweemaal toe werd gemaakt. Hoe was die spreuk ook alweer over die ezel en die steen?

