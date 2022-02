Hedwig ‘Peep’ Peetermans met ‘Roots Essentials & Guilty Pleasures’ voor VEVOZA in D’n Aria

Met zijn project Carline’s Echo zet Poperingenaar Marc Dewilde opnieuw culturele evenementen op poten. Op 26 februari staat Hedwig ‘Peep’ Peetermans met zijn nieuwe show ‘Roots Essentials & Guilty Pleasures’ in D’n Aria. De opbrengst van dit freegift concert gaat naar de organisatie VEVOZA, een niet-politiek gebonden non-profit organisatie in West-Vlaanderen met werk- en ontwikkelingsprojecten in landelijke gebieden in Zuid-Afrika.

De concerten die Poperingenaar Marc Dewilde, met zijn project ‘Charline’s Echo’, en Lut van Volksspelencafé Het Mysterie op poten zetten zijn succes en ondertussen al goed gekend. Ook Veronica Booysen van VEVOZA kwam er langs en maakte er kennis met Marc.

“Met mijn project Carline’s Echo organiseer ik ook af en toe op andere leuke locaties kleine concerten. Zo ook in Den Tremist in Watou of Des Mots à la Bouche net over de Franse grens. Er staat ook een concert gepland in D’n Aria en dit met Hedwig ‘Peep’ Peetermans die reeds een aantal keer in Het Mysterie optrad en onlangs ook nog in Café Brittania, waar ik samen met Leila Nakkach de handen in elkaar sloeg. Daar werd de opbrengst geschonken aan de vzw Melanoompunt”, legt Marc Dewilde uit.

“Het is vooral het doel van Carline’s Echo om kleinschalige culturele projecten te organiseren en dit aan betaalbare prijzen, en als het kan verbinden aan een goed doel. Ik kende VEVOZA al min of meer en volgde vanop afstand het werk van deze Poperingse non-profit organisatie van Veronica Booysen. Veronica – van Zuid-Afrikaanse afkomst, maar al jaren wonende in Poperinge – richtte deze organisatie op en heeft een aantal projecten opgezet in Zuid-Afrika.”

Freegift concert

Marc stelde voor om de opbrengst van het geplande concert in D’n Aria te schenken aan VEVOZA. “Het concert is een freegift concert, zoals in Het Mysterie. Je reserveert, je komt en je geniet. Achteraf geef je een vrije bijdrage naar wat je denkt dat de avond je waard was met een minimumbedrag van 10 euro per persoon. De opbrengst, na aftrek van de organisatiekost, gaat integraal naar VEVOZA. Tijdens het concert in D’n Aria brengt Hedwig ‘Peep’ Peetermans songs van onder andere John Prine, Steve Earl, Bruce Springsteen, Kris Kristofferson en Tom Waits.”

“Dus echte roots, maar daarnaast ook enkele guilty pleasures van uit zijn jeugd. Even googelen en dan zal je vlug merken dat hij niet voor niets de ‘Vlaamse Tom Waits’ genoemd wordt. Hij heeft trouwens een Nederlandstalig programma onder de naam Levien.”

Het concert gaat door op 26 februari om 20 uur in D’n Aria, Gasthuisstraat in 71 in Poperinge, boven de Stadsschaal. Reserveren gebeurt via marc.dewilde@telenet.be. “Om praktische redenen kan er maar gereserveerd worden tot en met 10 februari. Ondertussen kan je ook nog langskomen op woensdag 19 februari om 19.45 uur in Het Mysterie, dan weerklinken de roots en swamblues met super gitaarmuziek van Zoot Unit.”

De projecten van VEVOZA kan je terugvinden op hun Facebookpagina of op de VEVOZA- website.

