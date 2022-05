Hedwig alias Papie Naert begint aan laatste tocht

Op 8 juli zal het precies een jaar geleden zijn dat Hedwig Naert alias Papie overleed aan darmkanker. Exact tien dagen later vertrekt zoon Jo met de fiets vanuit Oekene richting Barcelonette in de Franse Alpen om er wat as uit te strooien.

“Op 8 juli 2021 om 9.35 uur stierf Hedwig Naert alias Papie thuis in het bijzijn van Mamie, mijn broer en ikzelf aan de gevolgen van darmkanker op 75-jarige leeftijd”, zegt Jo Naert. “Op 18 juli 2022 om 9.35 uur vertrek ik met Papie op zijn allerlaatste tocht. We fietsen negen dagen lang van Oekene naar Barcelonette in de Franse Alpen. Het is een tocht van 1.190 km.”

“Papie is nu geen fitte bergwandelaar meer, maar een as in een urne”, gaat Jo verder. “Barcelonette was de plaats waar hij het liefst verbleef samen met mamie in zijn caravan, op camping Domaine Loisirs de L’Ubaye, jarenlang eigendom van de drukkersfamilie Delabie uit Marke. Hij was tijdens zijn vele vakanties op de camping, vooral vanaf zijn pensioen, nu en dan klusjesman. Zo is er een sterke band gegroeid met de camping én de Vlaamse eigenaars-uitbaters.”

“Hoog boven de camping staat een houten kruis, dat je na flink stappen bereikt. Op die plaats strooien we bij onze aankomst op dinsdag 26 juli een beetje as van Papie uit, zodat hij voor eeuwig zijn vaste kampeerplaats, nummer 180, in het oog kan houden.”

“Gedurende de slepende ziekte van Papie ervoeren wij, als naasten, dat er al heel wat mogelijkheden zijn voor kankerbehandelingen, maar ook dat de beste zorgverleners maar kunnen werken met de middelen en mogelijkheden die ze hebben. Mijn fietstocht is een kapstok om centen te verzamelen voor het kankerfonds van het UZ Gent. In overleg met Caroline De Geyt, verantwoordelijke voor de fondsenwerving, zal het ingezamelde geld besteed worden aan het aangenamer maken van de ziekenkamers voor wie er langdurig moet verblijven. Aangenaam zoals thuis kan het nooit, maar er iets aan doen kan wel.”

“Mijn fietstocht start op maandag 18 juli en eindigt op dinsdag 26 juli. Mijn partner Katrien rijdt met de wagen mee en zorgt voor de logistiek”, vervolgt Jo.

Wie zin heeft om even goeiedag te komen zeggen of om een deel van de tocht mee wil fietsen kijkt het best op www.rideforpapie.be waar het parcours in tekst en beeld beschreven staat en waar de overnachtingsplaatsen vermeld zijn. (AD)