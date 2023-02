Hector en Maria zijn al 70 jaar getrouwd, maar vieren geen valentijn: “Liefde is: enkel eten wat hij nog mag”

Op 6 juni 1952 stapten Hector Wulbrecht en Maria Houttekier in het huwelijksbootje. Ze zijn bijna 71 jaar getrouwd, maar nog altijd zijn ze heel gelukkig met elkaar. Ieder jaar vieren ze hun huwelijksverjaardag, maar aan valentijn doen ze niet mee. “Vroeger was dat niet in de mode, nu zijn we daar te oud voor”, glimlacht Maria, die enkel eet wat haar man nog mag eten wegens zijn darmproblemen.

Hector (93) werkte als zetelgarnierder bij de firma Vanderivière in Tielt en in het meubelbedrijf Gervan in de Izegemstraat in Ingelmunster. In 1990 ging hij met pensioen. Maria (93) werkte in het confectiebedrijf Neyrinck in Lendelede en ook in het meubelbedrijf Gervan in de Izegemstraat.

Vanaf zijn zevende jaar is Hector al door de muziekmicrobe gebeten. Hij speelde accordeon bij diverse orkesten. Later schakelde hij over op orgel. Door een probleem met een pees in de rechterhand is dat nu even moeilijk. Hector luister wel nog altijd naar allerlei composities. Hij maakt er zijn eigen bewerking van en neemt die songs soms op als souvenir. Maria staat nog altijd in voor het huishouden.

“Eén keer dronken”

Hector en Maria wonen in de Lendeledestraat, een zijstraat van de Kortrijkstraat. Ze hebben twee kinderen: Freddy trouwde met Marleen Verheye en woont in de Kweekstraat, Rita trouwde met Stephaan Devroe en woont in Frankrijk. Ze hebben vier kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

“We leerden elkaar kennen in zaal De Plaza in Meulebeke. Hector ging met de autobus naar Meulebeke om bij iemand te zijn. Hij had zijn oog laten vallen op een ander meisje, maar zij was nog maar zestien. Hij koos dan maar voor mij”, lacht Maria, die nog weet dat ze nooit liefdesbrieven naar elkaar schreven.

“We spraken altijd af met de fiets en trokken naar een of andere zaal in de regio”, vervolgt Hector. “We gingen onder andere naar dancing De Zoete Inval, dichtbij nu Frituur Sint-Joris in Ingelmunster. We gingen enkel op zondag weg. Op zaterdag moesten we thuis blijven. Toen was het nog niet in de mode dat je ook op zaterdag weg ging”, pikt Maria in. “Bijna anderhalf jaar nadat we met elkaar kennis maakten, stapten we in het huwelijksbootje.”

Dachten ze in die voorbije 70 huwelijksjaren nooit aan een scheiding? Ieder huwelijksleven heeft immers zijn ups en downs. “Och, ik zou mijn kinderen dat niet kunnen aandoen”, stipt Maria aan. “We moesten werken om te kunnen bouwen. Na het huwelijk woonden we eerst bij mijn ouders in de Kweekstraat. Daarna verhuisden we naar de Elsstraat en in 1960 bouwden we in de Lendeledestraat. We deden ons best om vooruit te geraken.”

“Ik herinner mij nog wel één felle discussie tussen ons. De vader van Hector was een kaartliefhebber. Op het einde van het seizoen was het feest en Hector trok ernaar toe. We woonden nog in bij mijn moeder. Iemand kwam ’s middags binnen en zei dat mijn man wat beschonken dichtbij een gracht lag. Ik besloot hem te gaan halen, maar mijn broer zei dat ik niet mocht gaan omdat ik mij boos zou maken. Mijn broer haalde hem op en eens thuis ging Hector direct naar bed. Om 17 uur moest hij echter al in De Eendracht zijn om te spelen. Ik ging naar een apotheek. Ik vertelde dat mijn man teveel pintjes had gedronken. We kregen pilletjes en hij moest ook veel water drinken. Om 17 uur kon hij toch spelen. Hij moest geen bier meer hebben.”

“Ik was afgestapt omdat ik moest plassen”, zegt Hector. “En zo was ik gevallen”. Maria: “Nadien zei ik tegen mijn man: we werken met twee om vooruit te geraken. Je moet niet denken dat ik hier iedere zondag alleen ga zitten terwijl jij constant weg bent om te spelen of om te drinken. Zo ben ik niet getrouwd. Je mag optreden als hobby, maar daar blijft het bij. Hector begreep het gelukkig. Hij is nooit meer dronken geweest.”

Operatie dikke darm

Sinds hun 50ste huwelijksverjaardag vieren Hector en Maria ieder jaar hun huwelijksverjaardag. “We werden al vier keer ontvangen in het gemeentehuis. Dat was met onze 50ste, 60ste, 65ste en 70ste huwelijksverjaardag. Maar normaal gezien vieren we ieder jaar in beperkte familiekring onze huwelijksverjaardag”, zegt Hector.

“Ik heb liever een doos pralines. Bloemen zijn na een week al verwelkt”

“Aan valentijn deden we nooit mee. Dat is van voor onze tijd, maar iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Ik ben daar helemaal niet tegen. Of ik regelmatig een bloempje aan mijn vrouw geef? Euh, ik ben dat niet gewoon”, bekent Hector. Maria lacht en zegt: “Ik heb liever een doos pralines, want bloemen zijn al na een week verwelkt. En pralines blijven lang lekker.”

Lactosevrij eten

Hector is nog maar thuis van een week opname in AZ Delta in Rumbeke. In 1995 werd hij geopereerd aan de dikke darm. Sindsdien sukkelt hij wel eens met z’n darmen en is soms een opname noodzakelijk. “Al enkele jaren mag ik geen frieten, kroketten, tomatensoep of salades met mayonaise meer eten. Ik moet heel goed op mijn voeding letten. Ik moet lactosevrij eten”, zegt Hector.

Maria knikt en vult aan: “En ik eet ook niets wat Hector niet mag eten. Ik eet dus mee met mijn man en dus laat ik eveneens veel gerechten links liggen. Dat is échte liefde, hé. Weet je, toen Hector in het ziekenhuis lag, ging ik al om 20 uur naar bed. Ik keek maar weinig tv, mijn gezelschap was hier immers niet. Of ik bang ben voor de dood of om alleen achter te blijven? Ik ben niet bang om hier alleen te wonen, maar geen gezelschap hebben moet moeilijk zijn. Ik ken een koppel dat twee dagen na elkaar overleed…”

Dochter in Frankrijk

“Ik was het meest geschrokken toen mijn dochter en schoonzoon jaren geleden kwamen vertellen dat ze naar Frankrijk verhuisden. Toen ik 80 jaar was, kreeg ik dat te horen. Ze trokken vooraf al vaak op vakantie naar Frankrijk. Ik dacht dus dat het opnieuw op vakantie was, maar het was om zich er definitief te settelen. Ze woonden vroeger in de Kortrijkstraat en dat was dichtbij.”

“Ik verloor toen tien kilogram in één maand en kreeg die kilo’s er nooit meer bij. Ik weet het: het is hun leven en het is nu ook een andere tijd. Vroeger zorgde ik voor mijn ouders, nu is dat anders. Gelukkig woont zoon Freddy dichtbij, dat is voor ons een gouden zoon. We mogen van hem niet meer zelf met de auto rijden. Ik snap dat. Maar toevallig kwamen we elkaar wel al eens tegen in de Delhaize”, besluit Maria lachend.