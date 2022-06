Hector en Maria vieren platina huwelijksjubileum

Op zaterdagvoormiddag 11 juni werden Hector en Maria Wulbrecht-Houttekier uit de Lendeledestraat officieel begroet in het gemeentehuis ter gelegenheid van hun platina huwelijksverjaardag.

Hector (93) werkte als zetelgarnierder bij de firma Vanderivière in Tielt en in het meubelbedrijf Gervan in de Izegemstraat in Ingelmunster. In 1990 ging hij met pensioen. Maria (92) werkte in het confectiebedrijf Neyrinck in Lendelede en ook in het meubelbedrijf Gervan in de Izegemstraat.

Muziek spreekt Hector nog altijd aan. Vanaf zijn zevende jaar is hij al door de muziekmicrobe gebeten. Hij speelde accordeon bij diverse orkesten. Later schakelde hij over op orgel. Tot vier maanden geleden tokkelde hij nog vaak in de living op z’n professionele muziekinstrument. Door een probleem met een pees in z’n rechterhand is dat nu even moeilijk. Hector luistert wel nog altijd naar allerlei composities, maakt er zijn eigen bewerking van en neemt die songs soms op als souvenir. Maria staat nog altijd in voor het huishouden.

Rouge é Blanc

Op 6 juni 1952 trouwden Maria en Hector. Ze woonden in de Kweek- en daarna in de Elsstraat. In 1960 vestigden ze zich in de Lendeledestraat, een zijstraat van de Kortrijkstraat, op de Hogen Doorn. Het echtpaar heeft twee kinderen: Freddy (trouwde met Marleen Verheye/Kweekstraat) en Rita (trouwde met Stephaan Devroe/Frankrijk). De jubilarissen hebben vier kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Hector en Maria leven al 70 jaar als een getrouwd echtpaar bij elkaar. Op zaterdagvoormiddag verlieten ze even hun woning en reden ze naar het gemeentehuis, waar ze officieel werden ontvangen. Burgemeester Kurt Windels sprak de aanwezigen toe. Er werden enkele geschenken uitgereikt, waaronder een boek over de oorlog en een foto van het koningspaar. Na de receptie in het gemeentehuis trakteerde het echtpaar de familie in Rouge é Blanc in de Bruggestraat. (Patrick D.)