“Heb opnieuw moeten uitvinden wie ik ben”: Sep Vanmarcke duikt steeds vaker op als co-commentator

“De koers zit in mijn bloed, dat zal altijd zo blijven”, begint Sep Vanmarcke (36). “Maar mijn traject is er een met bochten en kasseien.” Van renner tot ploegleider tot nu. “Ik heb mijn weg moeten zoeken, opnieuw moeten uitvinden wie ik ben na het wielrennen”, vat de Anzegemnaar het samen.

“Langs de zijlijn, maar met een scherp oog op het spel.” Na anderhalf jaar gestopt te zijn met professioneel koersen en een korte passage als ploegleider bij Israel-Premier Tech, staat Vanmarcke nu als analist en commentator bij Sporza en Het Nieuwsblad. Daarnaast geeft hij keynotes en is hij actief in panelgesprekken. “Ik breng een verhaal van veerkracht”, stelt hij. “Over communicatie en het belang van jezelf blijven binnen een team. Wielrennen was altijd mijn leven, maar de ervaring die ik opdeed, reikt verder dan de koers alleen.”

Nieuw verhaal

Sep klinkt gedraven. “Wielrennen leert je niet alleen hoe je op de fiets moet presteren, maar ook hoe je omgaat met tegenslagen, hoe je veerkracht opbouwt en hoe teamwork essentieel is om vooruit te komen”, doet de voormalig beroepswielrenner van 2010 tot 2023 uit de doeken. “Dat zijn inzichten die ik nu deel in mijn keynotes. In samenspraak met bedrijven werk ik thema’s uit die resoneren: doorzetten, omgaan met verandering, het belang van een sterk team. Ik merk dat mijn verhaal mensen raakt. Iedereen heeft zijn eigen koers te rijden -of het nu in de sport, werk of het leven is. Als ik hen hierbij een duwtje in de rug kan geven, dan is dat een mooie nieuwe uitdaging”, knikt hij overtuigd.

“Door mijn verhaal te delen, zie ik hoe mensen er inspiratie uit halen”

Sep Vanmarcke wordt regelmatig gevraagd voor panelgesprekken en discussiefora. “Momenteel opereer ik op de rand van de koers, niet meer binnen een ploeg, maar zeg nooit nooit. De koers blijft trekken.”

Limieten

Wielrennen en het leven: Sep zijn ervaringen als renner, ploegleider en nu als analist helpen hem een brede kijk te behouden. “Ik weet hoe het is om een team te leiden, om tactische beslissingen te nemen onder druk en om fysieke en mentale limieten op te zoeken”, somt hij op. “Die inzichten deel ik nu met een ruimer publiek, niet alleen binnen de wielerwereld maar ook in Vlaanderen, voor bedrijven en organisaties die willen leren uit de koers, uit mijn ervaringen binnen dat kader.”

Naast mijn werk als analist bij Sporza en Het Nieuwsblad staat hij in de komende periode langs de lijn bij grote wedstrijden als Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Mijn vrije tijd besteed ik aan sport, binnen bepaalde grenzen”, stelt hij. “Een mix van fietsen en lopen.” Zijn vrouw is ondertussen opnieuw begonnen met keramiek en bouwt haar eigen webshop uit. “Ik steun haar daarin en ernaast zet ik mijn schouders onder projecten zoals de Ronde van Lara, een initiatief ten voordele van het Kinderkankerfonds. Net zoals in de koers, telt ook in het leven elke vorm van ondersteuning.”

Reflectie

Het moment waarop Sep moest stoppen met koersen, bracht een aardverschuiving teweeg. “Dingen die ooit mijn grootste zorgen waren, zijn nu bijzaak geworden”, getuigt hij. “Mijn kijk op problemen is veranderd. Door mijn verhaal te delen, zie ik hoe mensen er inspiratie uit halen, hoe ze beseffen dat moeilijke perioden ook nieuwe kansen kunnen brengen. En dat motiveert me om door te gaan.”

Sep Vanmarcke wist niet of spreken voor grote groepen iets voor hem was, maar de positieve reacties hebben hem overtuigd. “Het is anders dan een koers rijden, maar in essentie draait het nog steeds om hetzelfde: mensen raken, inspireren en vooruit helpen.” En dus rijdt hij verder, op een ander parcours -maar nog altijd in het peloton van het leven.