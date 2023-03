Havens klaar voor ferrylijn: “Kijk verder dan Engeland”

Haven Oostende startte met het uitrollen van een plan B waarbij ze zelf deel uitmaakt van de logistieke keten om een nieuwe ferryverbinding aan te trekken. Vzw Restart doet een oproep: “Kijk verder dan Engeland.”

Christian Verougstraete (Vlaams Belang) interpelleerde over een ferryverbinding : “Het is tien jaar geleden dat de laatste ferry voer en sindsdien gebeuren heel wat investeringen in de haven.” Schepen Charlotte Verkeyn (N-VA): “Uiteraard staan we 100 procent achter een nieuwe ferrylijn en we praten met investeerders en ferrymaatschappijen. Het zijn geen eenvoudige tijden, maar een lijn opstarten dat vraagt veel kosten. We blijven er in geloven.”

nichehaven

Ze schetste de goede relaties met de haven van Ramsgate: “Beide havens zijn technisch operationeel. Het enige wat we mankeren is een boot.” De schepen wil duidelijk inzetten op het plan B. “We mogen niet wachten tot een roro-trafiek komt, maar moeten ook zelf deel gaan uitmaken van de logistieke keten. Zo verwierven we eigen terminal waardoor we als eigenaar meespelen. Er werd een estuaire route opgezet tussen Oostende, Zeebrugge en Antwerpen waarmee we met versterkte binnenschepen die route varen. Een derde stap is een eigen loods. Als nichehaven hebben we troeven om trafiek aan te trekken.”

Verder dan Engeland

Bij de vzw Restart, die nog steeds ijvert voor een ferry-verbinding, reageert voorzitter Danny Droogenbroodt: “In het verleden werden al veel ferryverbindingen aangekondigd. Het is dus misschien een geode zaak dat het nu stil is.“ Hij blijft kritisch: “Overal starten nieuwe verbindingen op. Men mag niet enkel kijken naar Engeland. Er zijn vaarten tussen Frankrijk en Ierland en tussen Nederland en Noorwegen. Men moet ook durven denken aan Schotland of Duitsland. Er is een markt voor begeleide vracht. Bij Haven Oostende zie ik een wil, maar twijfel over de slaagkansen. Ze moeten hun commercieel team versterken om nieuwe trafieken aan te trekken.” (efo)