Haven van Oostende verwelkomt Britse goederenbehandelaar

De Oostendse haven heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Nectar Group, een Britse firma gespecialiseerd in vrachtafhandeling. “Met de komst van deze onafhankelijke wereldspeler wordt het aanbod van goederenbehandelaars in de haven verrijkt. Dit is een belangrijke stap in het aantrekken van nieuwe trafieken”, klinkt het.

Nectar Group is al in 75 landen actief en behandelt jaarlijks 7 miljoen ton vracht. Het nieuwe bedrijf in België wordt zo de eerste operationele dochteronderneming van Nectar in Europa. Nectar Group zal een terrein in de voorhaven innemen en zal investeren in materieel, onder andere in een mobiele havenkraan om schepen op een efficiënte manier te laden en te lossen. Zo hoopt de haven om het competitief aanbod te versterken en de maritieme handel aan te zwengelen.

“De komst van Nectar Group bewijst dat Haven Oostende een goede voedingsbodem is voor zowel kmo’s als internationale spelers”, zegt Charlotte Verkeyn, voorzitter van Haven Oostende. Volgens Nectar Group biedt de directe toegang van de haven tot zee en de aanwezigheid van Nectar in het VK kansen om extra stukgoed en bulkhandel tussen Oostende en het VK te ontwikkelen. “We zijn enthousiast om een rol te spelen in de volgende fase van de ontwikkeling van de haven door hoogwaardige, concurrerende diensten aan te bieden aan havengebruikers”, zegt Han Ozturk, operationeel en technisch directeur Nectar. (Belga)