Haunted carwash bij De Wasbeer in Roeselare

Bij De Wasbeer steken ze hun carwash in het weekend van 28 en 29 oktober in een griezelig jasje. Iedereen is welkom voor een poetsbeurt en een griezelritje.

De vorige editie was een succes, dus daarom organiseert de carwash meteen twee griezelavonden. “De klanten waren vorig jaar heel enthousiast en wij zelf misschien zelfs nog ietsje meer, voor ons is het een soort teambuilding. De avond was zo voorbij”, vertelt Jolien Jonckheere van De Wasbeer.

Er is niet alleen een carwash, ook een spookhuis en de gelegenheid om iets te drinken. “Hun e-tickets worden gescand in de wachtrij en er wordt snoep en popcorn uitgedeeld, als ze de wachtrij overleefd hebben, mogen ze hun griezel rit verderzetten in de carwash, waarna ze hun auto kunnen parkeren en een bezoekje kunnen brengen aan het spookhuis en de Spooky Bar, waar er soep wordt uitgedeeld en ze kunnen genieten van een drankje”, zegt Jolien.

De tickets worden online verkocht, voor maximum 120 auto’s per avond (het aantal mensen per auto maakt niet uit). Ze kosten €22,50 per stuk en worden online verkocht via https://www.facebook.com/events/. (LVC)