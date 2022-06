Hartverwarmende Oekraïense avond in Oostkamp

Momenteel verblijven er zo’n 90 Oekraïners in Oostkamp. De gemeente vindt het belangrijk om zowel de Oekraïense gasten als de Oostkampse gastgezinnen met elkaar in contact te brengen. Daarom werd vorige week een ontmoetingsmoment georganiseerd, waarop samen gekookt en gegeten werd. Het werkt verbindend en nodigt uit tot verbroedering.

De lokale vrijwilligers van het Kruimelcafé en enkele Oekraïense koks sloegen de handen in elkaar om een lekkere maaltijd op tafel te toveren tijdens de ontmoetingsavond. Op het menu stonden lokale gerechten uit zowel Oekraïne als België, hét ideale moment om letterlijk te proeven van elkaars cultuur.

Het Kruimelcafé was de uitgelezen partner om deze samenkomst mee vorm te geven. Zij werken niet enkel met duurzame en lokale producten, maar zijn vanuit hun visie wekelijks bezig met het sociale en verbindende aspect van gezamenlijk koken en eten. “We hebben een eerste periode achter de rug, maar er volgt nog een hele inspanning on onze Oekraïense gasten te blijven helpen. Verontrustende berichten geven aan dat de oorlog nog zeker tot het einde van het jaar zal blijven duren, dus moeten we nu ook vanuit de gemeente en vooral de sociale dienst anders gaan schakelen om onze gasten en hun opvanggezinnen te blijven verbinden en ondersteunen”, vertelt burgemeester Jan de Keyser.

Vrijwillige bijdrage

De maaltijd werd volledig gratis aangeboden door de gemeente en de leden van gemeenteraad, Bijzonder Comité en AGB. De gemeente doet wel graag een warme oproep om een vrijwillige bijdrage te storten op rekening BE98 0910 0092 7993 van OCMW Oostkamp. Deze middelen zullen worden aangewend in het kader van verbindende activiteiten voor kwetsbare mensen, onder andere de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. (GST)