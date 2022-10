Hartverwarmend: 8 jaar oude Mories schrijft brief aan Bellewaerde-directeur om Maki’s te verzorgen: “Het is zijn grote droom”

Een brief waarvan je spontaan een glimlach op je gelaat krijgt. De 8 jaar oude Mories Verhaest uit Ingelmunster is gek van de maki’s in Bellewaerde en schreef de pretparkdirecteur een brief met de vraag om zijn geliefde aapjes even te mogen verzorgen. “Het is zijn grote droom”, reageert mama Lieselot Verbeke.

‘Beste directeur Stefaan, ik ben Mories Verhaest en ben 8 jaar. Bellewaerde vind ik supertof en ik kom veel. De Wakala is cool, maar het meest hou ik van de maki’s. (…) Ik droom ervan om ze te verzorgen en eten te geven. (…) Mag ik alsjeblieft twee uurtjes komen helpen?’

De brief die 8 jaar oude Ingelmunsternaar aan Bellewaerde-directeur Stefaan Lemey schreef en op de post deed, zorgt op sociale media voor flink wat hartverwarmende reacties.

“Onze zoon is echt gek op die diertjes”, zegt zijn mama Lieselot Verbeke. “We hebben al enkele jaren een abonnement bij Bellewaerde en hoe leuk hij de vele attracties ook vind, bij de Maki’s is Mories écht niet weg te slaan.”

“Na wat aarzelen trok hij zijn stoute schoenen aan en schreef hij de directeur een brief. Ik plaatste die op sociale media om zijn vraag wat kracht bij te zetten en ondertussen is Mories’ vraag al meer dan honderd keer gedeeld. Duimen dat die uiteindelijk ook op het bureau van de directeur zelf belandt. Het is zijn grote droom.”

Onvoorwaardelijk fan

Ondertussen blijft Mories onvoorwaardelijk fan van Bellewaerde. “De Wakala is zijn favoriete attractie”, glimlacht mama Lieselot. “Daar kan hij maar geen genoeg van krijgen.”

“De maki’s zijn echter hors catégorie. Maar ook als Mories de maki-verzorgers niet kan bijspringen, zullen we naar Bellewaerde blijven afzakken. Het is stilaan zijn tweede thuis geworden.”