Hart van Kortrijk krijgt groene long, ook extra woon- en werkruimte

Vanaf 2023 komt er in hartje Kortrijk een ruimte van 3.000 vierkante meter bij voor wonen en werken en een groenzone of semipublieke binnentuin. Het gaat om de site van het voormalig Hotel Aux Armes de France en de parking van Hotel Damier, tussen de Rijselsestraat, de Jan Persijnstraat en de Graanmarkt. Het door Leiedal en Stad Kortrijk gedragen project sluit aan bij de plannen voor een Kortrijkse wandelboulevard in het centrum van de stad.

Tussen de Rijselsestraat, Jan Persijnstraat en Graanmarkt komt er een groot nieuw project waar wonen, ondernemen en werken samengaan, dit in combinatie met een binnentuin. Het gaat om een totale oppervlakte van 3.000 vierkante meter. In 2019 en 2020 verwierf Leiedal een aantal belendende panden in de Rijselsestraat en de Jan Persijnstraat.

Hotel Damier

Het gaat om het Textielhuis, de achterliggende rococo-tuinvleugel met bijhorende tuin van het voormalige Hôtel aux Armes de France, het latere Papago, het hoekpand K-orner en de Persijnstraat 1. In de loop van 2021 zat Leiedal aan tafel met Yvan Vindevogel en Catherine Debal, de zaakvoerders van Hotel Damier en de eigenaars van de panden en gronden in de Jan Persijnstraat 5, 7 en 9 en op de Graanmarkt 26 en 28, die verkocht werden.

Leiedal gaat nu samen met Stad Kortrijk op zoek naar een private partner om het project te realiseren. “Op de site zijn er een aantal historische beschermde panden. Het toekomstige project moet daar zeker op aansluiten. Wij hopen een private speler te kunnen selecteren die onder regie van Leiedal hier een passend project kan realiseren”, zegt schepen van Stadskernvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester).

Ondernemersschap

Directeur Leiedal Filip Vanhaverbeke, schepen Wout Maddens en Cathérine Debal van Hotel Damier. (foto LO)

Voor de realisatie van het multifunctioneel binnenstedelijk project doet Intercommunale Leiedal een oproep aan private partners.

“De helft van de bebouwing moet naar ondernemerschap gaan. We willen dat uitbreiden en kwalitatief ontwikkelen. De focus ligt op kernversterking en de verweving van wonen, werk en recreatie. Dat houdt een kern levendig en leefbaar”, zegt Filip Vanhaverbeke als algemeen directeur van Leiedal. Private ontwikkelaars kunnen zich tot eind juni kandidaat stellen.

“Leiedal selecteert daarna maximaal drie deelnemers die een offerte mogen indienen. Een jury zal dan de offertes beoordelen en één of meerdere ingeschrevenen aanduiden.”

“Na verdere gesprekken gunnen we dan de opdracht aan een private partner op basis van een ‘best and final offer’, wat tot een contractuele publiek-private samenwerkingsovereenkomst leidt. We willen tegen eind 2023 landen, de inrichtingswerken zelf moeten binnen vijf tot zes jaar af zijn”, besluit Filip Vanhaverbeke.