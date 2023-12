Hart Rock Fest schenkt 1.000 euro aan Serviceclub Mira

Serviceclub Mira organiseerde al voor de dertiende keer een sinterklaasfeestje voor minderbedeelde kinderen in Avelgem. 64 kinderen kregen een prachtig pakket dankzij Hart Rock Fest Avelgem. “We kozen ervoor om opnieuw 1.000 euro aan het goede doel Mira te schenken”, vertelt Bernard Derie van Hard Rock Fest. “Mira is een lokale organisatie die minderbedeelde kinderen in Avelgem jaarlijks een fantastisch sinterklaasfeest bezorgt en met deze gift kan de Sint dit jaar extra gul zijn.” Op de foto v.l.n.r. Els Lefebfre, Nathalie Jonckheere, Tom Van Hamme, Bernart Deriemaecker en Diane Suls. (ELD/foto ELD)