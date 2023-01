Hart boven Hard Torhout start uitleendienst voor babyspullen

De Torhoutse afdeling van Hart boven Hard start met het nieuwe project Hartendief, een uitleendienst voor babyuitzet. Iedereen die over een sociaal pasje beschikt en/of een winkelpas van de sociale kruidenier De Kommisje, kan de spullen gratis lenen.

Er dient enkel een waarborg van 50 euro betaald te worden. Het gaat om zaken zoals een Maxi-Cosi, een buggy, een babybedje, een verzorgingstafel en een kinderpark. Kleding en speelgoed komen niet in aanmerking.

Vooral Maxi-Cosi’s

Hartendief wordt gedragen door een vierkoppige delegatie van Hart boven Hard, bestaande uit Christine Rabaut, haar dochter en gemeenteraadslid Sien Lagae, Marijke Snauwaert en haar zoon Elie Decock. Christine coördineert het project, Marijke heeft de naam bedacht en Elie heeft het logo ontworpen. Wie nette tweedehandse babyspullen wil schenken, kan dat via Christine doen.

Wie spullen wil lenen, wordt meestal via het Sociaal Huis of het CAW gestuurd en komt eveneens bij Christine terecht. “Vooral Maxi-Cosi’s zijn gegeerd”, zegt ze. “Autostoelen minder, want de meeste mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, hebben geen wagen.”

Op structurele manier

“Doorheen de jaren kwamen we vaak in contact met jonge ouders en gezinnen in armoede die niet over de middelen beschikken om een hele babyuitzet te bekostigen”, aldus Sien Lagae. “Anderzijds ontmoetten we Torhoutenaren die nette babyspullen op overschot hadden die nog een rondje konden meedraaien. Zo hebben we veel mensen uit de nood geholpen, maar nooit op een structurele manier. Dat is nu wel het geval met Hartendief.”

Hart boven Hard roept iedereen op om babyuitzet die nog gemakkelijk een tweede leven kan leiden aan het project te schenken.

“We hebben het meeste nood aan Maxi-Cosi’s, buggy’s, bedjes en parken”, zegt Marijke Snauwaert. “Dat zijn noodzakelijke dingen voor wie een baby heeft en je hebt ze al snel een jaar of meer in gebruik. Als de gebruikers ze nadien keurig terugbezorgen, krijgen ze hun 50 euro waarborg terug. Het is dus een gratis service.”