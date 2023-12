De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Ardooie heeft haar patroonheilige gevierd.

De maatschappij had de intentie om voorzitter Carlos Snauwaert, sinds 2006 aan het roer, een serenade te brengen aan huis, in de Kortrijksestraat. “Maar het weer zat tegen en gaven wij de serenade dan maar in het Hofland. Een verdiende waardering voor het werk dat hij als voorzitter verricht”, zegt dirigent Koen Haverbeke. Meteen ook een gelegenheid om met de volledige harmonie even te poseren. (foto JM)