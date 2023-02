Harmonie KNA Veldegem schenkt cheque aan De Ark Moerkerke

Een tiental muzikanten van de Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid, leden van Touché, De Ark-bezieler en Ignace Goethals waren recent vanuit Veldegem te gast bij De Ark in Moerkerke (Damme.) De twee Veldegemse verenigingen gaven elk een cheque aan de leef- en zorggemeenschap.

Het tweejaarlijkse kerstconcert van de harmonie KNA staat elke editie in het teken van een goed doel. Dankzij het publiek in de bomvolle Onze-Lieve-Vrouwekerk op vrijdagavond 23 december ging een deel van de opbrengst van de ticketverkoop, 500 euro, naar woongemeenschap De Ark Moerkerke-Brugge. “Dit is een leefgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen wonen en werken, koken en eten, en al eens ruzie maken en het opnieuw goedmaken”, duidt KNA-secretaris Stefaan Pysson. “Deze mensen waren ook op ons concert aanwezig en een muzikaal deel van die avond. In Moerkerke waren wij ook welgekomen.

Zelden speelden we voor zo’n enthousiast publiek. Zij zorgden voor de aperitief.” De verbindende vereniging Touché bracht tijdens het kerstconcert het Vredeslicht aan in de kerk. Ook de opbrengst van de verkoop van alle kaarsjes, 250 euro, kreeg De Ark. Met de symboliek van het Vredeslicht wil Touché mensen verbinden door letterlijk en figuurlijk licht voor elkaar te brengen. (HV/foto HV)