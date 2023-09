Harmonie gaat weer op zoek naar de Slimste Stadenaar: “Quiz voor jong en oud”

Harmonie De Verenigde Vrienden organiseert op zaterdag 14 oktober de zevende editie van ‘De Slimste Stadenaar ‘, een quiz voor iedereen die een link met Groot-Staden heeft. “Al interpreteren we dat behoorlijk ruim, hoor.”

“De quiz staat open voor teams met maximaal vier leden”, vertelt harmonievoorzitter Joke Lefevere. “Minstens twee mensen uit het team moeten een link met Groot-Staden hebben. We interpreteren dat behoorlijk ruim, hoor. Uiteraard komen inwoners in aanmerking, maar ook oud-inwoners, mensen die familie in Staden hebben, die er werken of lid zijn van een Stadense vereniging,… De Slimste Stadenaar is een quiz voor jong en oud, met tweemaal vier rondes met uiteenlopende thema’s.”

zevende editie

De quiz wordt al voor de zevende keer georganiseerd. “Dat hadden er al acht kunnen zijn, maar één keer gooide corona roet in het eten”, legt Joke uit. “De quiz wordt samengesteld door een vier man sterke werkgroep die uit muzikanten en bestuursleden bestaat. Er vindt ook steeds een testquiz plaats waarbij bestuursleden als deelnemers figureren, zodat we zeker zijn dat de eigenlijke quiz vlotjes zal verlopen.”

De drie eerste ploegen kunnen rekenen op een mooie prijs. Elke deelnemer ontvangt bovendien een goodiebag. De volledige opbrengst van de quiz gaat naar de harmonie. “Daarmee kopen we onder andere instrumenten en partituren aan, de grootste kosten van de harmonie”, zegt Joke. “Verder wordt het bedrag besteed aan het onderhoud van De Muziektoren, ons lokaal aan het Guido Gezelleplein.” De volgende activiteit van de harmonie is het jaarlijkse eindejaarsconcert. “Dat vindt plaats op donderdag 28 december om 19.30 uur, met musical als thema”, geeft Joke mee.