Harmonie bakt 28.000 pannenkoeken

De koninklijke harmonie De Verenigde Vrienden uit Moorslede bakte tussen Kerstmis en Nieuwjaar met man en macht pannenkoeken. Zowel op woensdag als op vrijdag waren de muzikanten volop in de weer in hun lokaal De Koenterdo.

“We werkten in shifts om in totaal 1.500 kg of 28.000 pannenkoeken te kunnen leveren”, aldus voorzitter Patrick Vinckier. Verschillende bewoners kozen ervoor om hun pannenkoeken zelf af te halen in het muzieklokaal en bleven daarna even napraten aan de bar van het lokaal. Zo ook gewezen schepen Norbert Vanoost. “Een traditie van vroeger die ik in ere blijf houden.” De opbrengst van de pannenkoekenverkoop gaat integraal naar de werking van de harmonie. “Dankzij dit evenement kunnen we weer een jaar verder met onze harmonie”, aldus Patrick. (BF/foto JS)