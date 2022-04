Harelbeke zet sportlaureaten in de kijker

Margeaux Pollefeyt is Sportvrouw 2011, Tom Claerhout is Sportman 2021 en Morganne Pollefeyt is Sportjunior van het jaar in Harelbeke. Er waren 26 genomineerden in 8 categorieën.

Vrijdagavond had tijdens een sportshow in jeugdcentrum TSAS de hulde plaats van de sportlaureaten 2021 van Harelbeke. De trofee Sportman van het Jaar was weggelegd voor Tom Claerhout (17). Hij beoefent jetski bij Roksem Jetski Club. Tom is Europees kampioen Novice 1100 stock en vice-Europees kampioen Novice run stock. Hij is Belgisch kampioen BK offshore PRO klasse en behaalde zilver op het Belgisch kampioenschap Rec Lites.

Margeaux Pollefeyt (20) werd gekozen tot Sportvrouw 2021. Zij is aangesloten bij Taekwondo So San Harelbeke en is Belgisch kampioene senior female sparring –62 kg. Margeaux geeft ook les aan de jeugd. De trofee van Sportjunior was weggelegd voor Margeaux’s zus Morganne Pollefeyt (16) die het haalde van 10 kandidaten. Zij is aangesloten bij Taekwondo So San Harelbeke en is er assistent-trainer.

Morganne is Belgische kampioene sparring 55-60 kg junior femal en behaalde een 2de plaats in Battle of Iowlands in Nederland. Ook een derde Pollefeyt ging met een award lopen. Hun vader is namelijk Yves Pollefeyt, hoofdtrainer bij So San. Hij mocht de trofee ontvangen van Sportverdienstelijke Sportclub. De club behaalde 9 keer goud, 3 keer zilver en 5 keer brons op het Belgisch Kampioenschap. Verder werd Sophie Depypere verkozen als Sportvrijwilliger 2021, Marc Clarysse als Sportverdienstelijke Persoon en judoclub Yama Arashi Bavikhove als Jeugdsportclub en Sportclub 2021.