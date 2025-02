Harelbeke zet in op digitale toegankelijkheid met nieuw telecomloket en financiële steun voor digitale kosten

Harelbeke lanceert twee belangrijke initiatieven om digitale drempels te verlagen voor haar inwoners. Vanaf deze maand opent een telecomloket in de bibliotheek, waar inwoners terechtkunnen met vragen over telecomdiensten. Daarnaast biedt Huis van Welzijn voortaan financiële ondersteuning aan kwetsbare inwoners bij de aankoop van hardware en het betalen van hun telecomfactuur.

Om de digitale kloof te verkleinen, start Harelbeke met een maandelijks telecomloket in de bibliotheek. Inwoners kunnen er terecht voor advies over internet- en telefonieabonnementen, het vergelijken van telecomtarieven en het begrijpen van facturen.

Schepen van Digitalisering Thomas Guillemyn (team harelbeke) legt uit: “Met het telecomloket helpen we inwoners om bewuste keuzes te maken rond hun telecomabonnementen. Veel mensen betalen onnodig te veel of begrijpen hun facturen niet volledig. Dit initiatief biedt hen de nodige ondersteuning en helpt om kosten te besparen. We zijn blij om dit in samenwerking met Poerderie vzw te realiseren.”

Elke vierde maandag van de maand gaat het telecomloket door in de bibliotheek van 15 tot 17 uur. Op datzelfde moment is er ook een Digipunt waar inwoners bij digihelpers, vrijwilligers van het Digipunt, al hun digitale vragen kunnen stellen over de installatie van apps, het gebruik van hun gsm of hulp bij het aanvragen van attesten.

Lees ook: Eerste Digibeurs in Harelbeke op 9 september

Schepen van Bibliotheek Lise-Marie Platteau (team harelbeke): “De bibliotheek is een logische locatie voor het telecomloket. Ook andere laagdrempelige initiatieven vinden plaats in de bibliotheek. Ik denk aan de Praatwijzer voor mensen die Nederlands willen oefenen en Digipunt, voor mensen die digitale vragen hebben. Het telecomloket sluit hier perfect bij aan.”

Financiële steun voor digitale kosten

Naast praktische hulp voorziet Harelbeke ook financiële ondersteuning via het Huis van Welzijn. Kwetsbare inwoners kunnen een financiële ondersteuning krijgen voor de aankoop van digitale hardware, zoals laptops of smartphones en voor het betalen van telecomfacturen.

“Digitale toegang is vandaag de dag essentieel voor iedereen, zowel voor thuisadministratie als voor sociale contacten. Via deze ondersteuning zorgen we ervoor dat niemand uitgesloten wordt door financiële beperkingen”, benadrukt schepen van Ouderenbeleid Lynn Callewaert (team harelbeke).