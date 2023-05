Harelbeke pakt uit met goednieuwe loopwedstrijd Iron Run: “De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker”

Op zaterdag 1 juli gaat Michaël Vannieuwenhuyze de uitdaging aan om een volledige triatlon, de Iron Man, voor het goede doel af te werken op zijn eentje. Dit hoofdzakelijk op Harelbeeks grondgebied. Tijdens de afsluitende marathon is er de loopwedstrijd Iron Run, waaraan iedereen kan deelnemen.

Op zaterdag 1 juli 2023 wil Michaël een volledige triatlon afwerken met start en aankomst in Harelbeke. “De bedoeling is om 3,8 km te zwemmen in De Gavers, daarna te vertrekken voor 180 km op de fiets om vervolgens een volledige marathon, 42 195 km, te lopen”, aldus Michaël. De uitdaging start rond 7 uur en eindigt rond 17 en 18 uur. Zo is de Iron Run geboren, een nieuwe loopwedstrijd over 5 of 10 km voor sportieve lopers en recreanten. Beide lopen starten aan het Marktplein en lopen langs de Leieboorden en de vistrap, om aan te komen in het evenementdorp op het Marktplein. Tijdens het lopen zorgt een dj voor de nodige ondersteunende beats. De lopen starten om 14 uur voor de kinderen en om 15 uur voor de 5 en 10 km.

“We mikken op 300 tot 400 deelnemers”, zegt medeorganisator Sammy Declerck. “De snelle inschrijvers krijgen een goodiebag, maar er is een prijs voor iedereen.” De wedstrijd is een organisatie van de joggingclub De Gavertrimmers Harelbeke en de VACBL, de atletiekclub uit Beveren-Leie.

Unieke ervaring

“De opbrengst van de Iron Run gaat naar Kom op tegen Kanker, het goede doel dat Michaël met z’n Iron Man steunt”, zegt medeorganisator Frédéric Creupelandt. “We hopen een mooi bedrag te verzamelen.” De deelnemers aan de Iron Run kunnen niet alleen genieten van de mooie passage langsheen de Leieboorden. “Wij als hoofdsponsor van Iron Man en de Iron Run steunen deze initiatieven graag. We stellen daarom uitzonderlijk onze imposante productiehal open om zo de lopers van de Iron Run en ook bezoekers een unieke ervaring mee te geven”, zegt CEO Peter Verrept van Geldof Engicon nv. “Deelnemers kunnen rekenen op een leuke gadget. Meer zelfs, ook heel wat van onze werknemers zullen meelopen met de Iron Run. Ikzelf neem met plezier ook deel aan de 10 km.”