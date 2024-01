Harelbeke maakt 15.000 euro vrij voor mantelzorgpremies: “Versoepelde voorwaarden”

Stad Harelbeke heeft het reglement over en rond de mantelzorgpremies aangepast. Deze herziening zorgt ervoor dat een ruimere groep mensen aanspraak zal kunnen maken op een mantelzorgtoelage. “Tot nu toe werd nog maar één premie effectief uitgereikt. We hebben daarom de voorwaarden voor 2024 versoepeld”, zegt Lynn Callewaert (CD&V), schepen van Welzijn.

Stad Harelbeke maakt 15.000 euro vrij in 2024 voor de mantelzorgpremie, na een aanpassing van de reglementen. Hulpbehoevenden in Harelbeke hebben al een tijdje recht op een mantelzorgpremie van 25 euro per maand in bepaalde omstandigheden. “Op dit moment heb je in Harelbeke recht op een mantelzorgtoelage indien je volgens de Belfoto, een inschalingsinstrument rond de berekening van de gebruikersbijdrage na het sociaal onderzoek, tussen de 28 en 35 punten scoort en inwoont bij kinderen of kleinkinderen die als mantelzorger optreden. Deze voorwaarden zijn dermate streng dat er op dit moment slechts één iemand recht heeft op deze toelage”, duidt Lynn Callewaert (CD&V), schepen van Welzijn. “Deze herziening die voorligt, zorgt ervoor dat een ruimere groep mensen aanspraak zal kunnen maken op een mantelzorgtoelage. Voor de inschaling van de zorgnood kan geen gebruik meer gemaakt worden van de Belfoto en is de opvolger, namelijk het instrument van de Belrai, te arbeidsintensief voor een beperkte toelage. Daarom wordt gekozen om de zorgnood te bepalen aan de hand van het aantal punten bij de FOD Sociale Zekerheid.”

Enkele voorwaarden

Wie een score van minstens 9 punten op de medisch sociale schaal heeft, komt in aanmerking voor een mantelzorgtoelage, mits zij voldoen aan volgende voorwaarden: minstens 18 jaar zijn; een maand voor de aanvraag in Harelbeke wonen; alleenstaand zijn of samenwonen met iemand die ook voldoet aan de voorwaarden of samenwonen met een kind, kleinkind of ouder die effectief thuis verzorgd worden. De toelage kan niet uitbetaald worden indien de zorgbehoevende recht heeft op een van de Vlaamse Zorgbudgetten of op het Persoonlijk Assistentiebudget. “Dit was ook zo in het vorige reglement. De bedoeling van het lokale reglement is om steun te bieden aan wie nog geen recht opent op een toelage van een andere overheid. De zorgbehoevende tekent een verklaring op eer en is verplicht elke situatiewijziging te melden die invloed kan hebben op het al dan niet ontvangen van de toelage. De aanvraag moet niet jaarlijks opnieuw gebeuren, maar de verklaring op eer moet wel jaarlijks opnieuw worden ondertekend.” De toelage bedraagt 25 euro per maand en wordt uitbetaald per drie maanden. (Peter Van Herzeele)