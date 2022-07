Harelbeke is eerste stad met duurzaamheidslabel ‘SDG Pioneer’

Stad Harelbeke is de eerste en enige stad/gemeente in ons land die zich, na een externe jurering, ‘SDG Pioneer’ mag noemen. Dat label toont aan dat het Harelbeke menens is wat betreft haar ambities op het vlak van verduurzaming.

Harelbeke kreeg de titel van ‘SDG Pioneer’ na het doorlopen van een meerjarig traject. “We onderschreven al heel snel de Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN”, duidt burgemeester Alain Top (Vooruit). “In 2017 stapten we als lokaal bestuur in een piloottraject van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten dat resulteerde in een meerjarenplan waarin de SDG’s de basis vormen. Doorheen het traject werden we door de collega-besturen verkozen als ‘sterkste SDG-gemeente’ en droegen we in 2020 de titel SDG-Voice”.

Lokale besturen in Vlaanderen kunnen een meerjarentraject doorlopen om hun ambities op vlak van verduurzaming te verbinden met de SDG’s en dan kunnen ze hiervoor een UNITAR-opleidingscertificaat ontvangen op drie niveaus: SDG Pioneer, SDG Champion en SDG Ambassador.”

Meegaan in het verhaal

Alain Top kan niet genoeg benadrukken dat dit het resultaat is van de inzet van velen. “Naast het beleid en de medewerkers van het bestuur mochten en mogen we rekenen op onze inwoners die ervoor zorgen dat we de SDG-uitdagingen kunnen aangaan.” Uit het verslag van de jury blijkt dat Stad Harelbeke een voorbeeld is voor andere lokale besturen. “Door haar uitzonderlijke beleidsverankering wordt er op sterke en innovatieve wijze intern draagvlak gecreëerd. De stad is ook een ware SDG-stad en draagt die titel uit, zowel binnen de gemeenteorganisatie als extern in de stad. Hierdoor gaan talloze mensen mee in het SDG-verhaal.” In het voorjaar van 2023 zal Harelbeke het certificaat ontvangen, samen met een aantal andere gemeenten die het traject doorlopen. “Aangezien wij de toezegging nu al hebben, kunnen we van start gaan met het programma SDG Champion en we hopen uiteraard dat we ook dat certificaat als eerste lokaal bestuur in België behalen.”