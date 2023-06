Harelbeke heeft ‘tuutjesboom’ aan bibliotheek

Tijdens de Week van de Groeilamp 2023 vonden verscheidene activiteiten plaats georganiseerd door Huis van het Kind Harelbeke. Op de voorlaatste dag van deze week werd de gloednieuwe ‘tuutjesboom’ in Harelbeke ingehuldigd aan de bibliotheek. “We kijken er alvast naar uit om de boom te zien schitteren vol tuutjes. Kindjes die hun fopspeen aan de boom hangen of aan de Sint afgeven, mogen in de bibliotheek een leuke beloning afhalen”, zegt schepen van Welzijn Lynn Callewaert (CD&V). Kinderen krijgen na het hangen van hun ‘tuutje’ aan de boom een boekpakket van het initiatief Boekstart en een ‘tuutjesdiploma’. “Hun ouders worden op de hoogte gebracht van de initiatieven tijdens de intrede van de Sint in Harelbeke. Kinderen die hun tuutje liever afgeven aan de Sint tijdens zijn intrede, ontvangen een ticketje. Dit ticketje is een tegoedbon waarmee je later het diploma en boekpakket in de bibliotheek kan afhalen. Zo worden ook deze dappere kinderen beloond.” (Peter Van Herzeele/foto LOO)