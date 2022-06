Harelbeekse socialistische vrouwenbeweging blaast 100 kaarsjes uit: “Elke Rebelle droeg bij aan maatschappij”

Naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan werd de vereniging SVV, de Socialistische Vooruitziende Vrouwen, ontvangen op het stadhuis. SVV werd in 2003 Viva en wordt nu na 100 jaar Rebelle. “Je kan geen betere naam vinden die onze vrouwen beschrijft”, aldus huidig voorzitter Nadia Vanderbeken.

Na de Eerste Wereldoorlog vonden socialistische vrouwen die al in andere socialistische structuren aanwezig waren dat het tijd was om een aparte vrouwenbeweging op te richten. Hun eisen werden immers overstemd door die van de mannen en ze werden vaak niet serieus genomen. Er waren al vrouwelijke mutualiteiten, coöperatieven en politieke groepen opgestart, maar dat waren losse groepen. In 1922 werd nationaal SVV, de nationale Socialistische Vooruitziende Vrouwen, opgericht onder de vleugels van de Mutualiteit. Een periode die ook in Harelbeke het nodige in gang zette.

Ons Huis

Eerder in 1919 al namen de Harelbeekse socialisten hun nieuwe lokaal ‘Ons Huis’ in gebruik, met een multifunctionele gelagzaal en kruidenierswinkel. Ook het socialistisch vakverbond en ziekenfonds hadden er hun plek. Er werden ook voordrachten gehouden over onder meer De vrouw en coöperatie, De vrouw en het socialisme en Moederschapsverzorging. Dit resulteerde in 1922 tot de oprichting van de Socialistische Vrouwenbond in Harelbeke.

Logischerwijs volgde dan ook de aansluiting bij de nationale Socialistische Vrouwenbond, de Vooruitziende Vrouwen. In 1926 telde men reeds meer dan 110 betalende leden en er kwam ook een vlag.

Eigentijds aanbod

Door de jaren heen werd een ‘Kinderwelzijn’ opgericht, kwamen er kindervakanties aan zee en een Moederdagfeest. Daarna ook een Klaas- en Kerstfeest. “Het ging toen vooral over de materiële en wettelijke bescherming van moeder en kind. Bescherming tegen ziektes, bescherming van de arbeidsters, opeisen van politieke en burgerrechten, oprichten van kinderwerken zoals de weging en vaccinaties van de baby’s en kindervakanties.” Na de oorlog 40-45 werden de activiteiten hernomen. “Vrouwen uit Harelbeke gingen mee als monitrice of kamerleidster. Anderen volgden een opleiding gezins- en bejaardenhelpster.”

In 1957 werd het nieuwe lokaal De Germinal in gebruik genomen. De traditionele taken, weging van de kinderen en begeleiding van de moeders blijven, maar worden uitgebreid met info over voeding, verzorging, kleding. Veel later kwamen er ook kookavonden, ontmoetingsmomenten, hobbynamiddagen, carnaval, bloemschikken, paaseierenraap, enzovoort.

De SVV-beweging veranderde in 2003 van naam en werd Viva. De nadruk lag en ligt op een eigentijds en uitgebreid aanbod rond gezondheid en welbevinden, consumeren, cultuur en creativiteit, gelijke kansen, gezin, relaties en opvoeding. Nu, na 100 jaar wordt het Rebelle. “Als je de voorbije 100 jaar bekijkt kon je geen betere naam vinden die onze vrouwen beschrijft. Of hun/ons protest nu groots of net heel klein was, elke Rebelle droeg bij aan de maatschappij waarin we vandaag leven”, aldus voorzitter Nadia Vanderbeken.