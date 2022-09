Harelbeeks bedrijf krijgt Britse award: “Een complete verrassing”

Renzo Vanhoorelbeke wint met zijn eenmansbedrijf Seor de Benelux Enterprises Award van beste SEO-bedrijf van het jaar van de provincie West-Vlaanderen. Deze award is uitgeschreven door het Britse onlinenieuwsmagazine EU Business News.

Renzo Vanhoorelbeke (40) werkt beroepshalve bij de data-afdeling van machinebedrijf Thermote-Vanhalst. Hij genoot zes jaar een opleiding Kantooradministratie en Gegevensbeheer met een bijkomend specialisatiejaar aan De Heilige Familie in Ieper.

In februari 2020 richtte Renzo als zelfstandige in bijberoep zijn eenmanszaak Seor op. “Het is een micro-onderneming die zijn inkomsten haalt met het plaatsen van advertenties op verschillende websites in eigen beheer. Zo maak ik gebruik van advertentienetwerken en verkoop ik advertentieruimte aan klanten die me rechtstreeks contacteren voor hun promotie en marketing”, vertelt Renzo, die een goede kennis bezit van SEO, wat staat voor Search Engine Optimization of in het Nederlands Zoekmachineoptimalisatie. “Ik heb nooit een opleiding over SEO gevolgd. Ik ben zelf op zoek gegaan naar informatie op het internet via forums. Ik wilde bekijken hoe anderen aan het werk gaan en haal daar dan het beste uit, gecombineerd met eigen ideeën.” Het resultaat is Seor geworden.

Twaalf landen

Intussen heeft Seor een internationale weerklank. “Ik mocht al facturen opmaken voor twaalf landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Polen, Zweden, Zwitserland, Malta, Ierland, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten van Amerika.” Voor Renzo was de verrassing van de award compleet. “Ik heb mezelf niet ingeschreven en weet niet hoe ik aan de nominatie kwam. Een complete verrassing dus”, besluit Renzo.