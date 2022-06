Haptoe met de partnersteden zorgt voor internationale gezelligheid op de Izegemse Batjes

Het Verbroederingscomité vond op de Melkmarkt opnieuw de uitvalsbasis voor hun bijdrage tot de Izegemse Batjes. Kan het symbolischer dan onder de Vrijheidsboom? De partnersteden tekenen er present, op vrijdagavond 17 juni kun je meesmullen op de kaas- en wijnavond.

Het Verbroederingscomité werd in 2018 in het leven geroepen als opvolger van het Comité Externe Relaties. Heel wat mensen van het eerste duur maken er nog deel van uit. “Er is ook wel wat verjonging, maar dat is niet altijd even simpel”, zegt voorzitter An Derluyn.

Het Verbroederingscomité telt op dit moment 16 leden. Naast de voorzitter zijn dat secretaris Erik Vantomme, ondervoorzitter Jan Hoet en de leden Rik Baert, Renate Blondeel, Carine Fertein, Yves Rosseel, Christelle Vandenbroucke, Eric Vandersteene, Walter Vandewaetere, Norbert Vandommele, Christof Vanneste, Yves Vierstraete, Marnick Viaene, Marleen Vinckier en Jonny Waelkens.

Ook hier gooide corona roet in het eten, maar 2020 was eigenlijk het jaar van de feesten. De verbroedering met Bad Zwischenahn bestond toen al 40 jaar, die met Hotton 20 jaar. In 1980 was Erik Vantomme al op post. “Ik was betrokken bij de eerste verbroedering en ondertekening van de oorkonde tussen Bad Zwischenahn en Izegem, omdat ik op 1 januari 1980 startte met de jeugddienst in Izegem. Een van mijn eerste opdrachten daar was o.a. meehelpen aan de viering 900 jaar Izegem en in dat kader werd de eerste verbroedering ondertekend en werden er uitwisselingen gepland… Vandaar ook dat de eerste uitwisselingen er kwamen met de slotfeesten van de speelpleinwerking in 1981 en in datzelfde jaar ging de gemeenteraad van Izegem ook voor de eerste keer naar Bad Zwischenahn n.a.v. de Bad Zwischenahner Woche. Dat was in augustus 1981.”

Vrienden voor ‘t leven

Ondertussen zijn we vier decennia verder en was Erik recent ook nog in Bad Zwischenahn naar aanleiding van een tentoonstelling aldaar van Izegemse kunstenaars. De verbroedering met Hotton kwam er nadat na de oorlog vriendschapsbanden ontstonden tussen Izegem en het Ardense stadje dat aan de heropbouw moest beginnen. “Dat is ook wat de rode draad door de verbroedering met onze partnersteden”, weet An Derluyn. “We hebben echt al vrienden gemaakt en het zijn die mensen die mee de verbroedering levendig houden.”

Erik Vantomme: “Nu reist iedereen de wereld rond, ook jonge mensen. Maar in die tijd was het voor jongeren de kans om ook eens naar het buitenland te gaan aan een betaalbare prijs. We hebben destijds diverse groepsreizen ondernomen.

Izegem is ook sinds 1996 partnerstad van het Tsjechisch Zlin, dat ook een schoenenstad is. De verbroedering met het Franse Belle dateert van 1992 en kwam er onder impuls van de Cultuurraad. Ook met het Duitse Hilders is er een partnerschap, maar daar ligt de oorsprong in een partnerschap tussen Hilders en Kachtem, dat na de fusie werd overgenomen. Het is ook de oudste partnerstad, want de officiële banden daar gaan al terug naar 1974.

Kaas- en wijnavond

Traditiegetrouw worden de partnersteden ook uitgenodigd naar de Batjes in Izegem. Ze krijgen ook de kans om standen op te trekken met hun lokale specialiteiten. Het ‘partnerdorp’ stond vroeger nog aan Elektro Vervaecke, verhuisde toen naar het Bad Zwischenahnplein, maar heeft nu al enkele Batjesedities de uitvalsbasis op de Melkmarkt. “Onze vrienden van Bad Zwischenahn zullen in een chalet van de stad verschillende drankjes en hapjes serveren. Ook een delegatie van Hotton zal ter plaatse zijn met aperitief en hapjes en de kameraden uit Belle komen meefeesten. De Batjes worden geopend met een kaas- en wijnavond die start om 19.30 uur. “We proberen vooral de banden aan te sterken en de goede sfeer onder de partnersteden te behouden.”