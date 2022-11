Hapjes en drankjes in bib Moorsele en Gullegem tijdens Week van de Smaak

Vorige jaren werden tijdens Week van de Smaakde kookboeken tentoongesteld met een focus op een bepaalde keuken: de Vlaamse, de Franse, … Dit jaar komen de bibliotheken in de deelgemeenten Moorsele en Gullegem aan de beurt.

De hoofdbib legde de bezoekers eind augustus in de watten met de Verwendag. Op 26 november krijgen de boekenliefhebbers uit Moorsele en Gullegem een extraatje. Connie Vansteenkiste van de bib: “Dit jaar leggen we de klemtoon op… een verrassing. We verklappen nog niet wat we serveren, maar het zal de moeite zijn. Van 10.30 tot 12 uur krijgt elke bezoeker dus een gratis drankje en een hap. In Moorsele kunnen de kinderen ook raamtekenen met Flore Deman. Zo zetten we ook de bibliotheken in Gullegem en Moorsele eens in de kijker.” (HV)