HAP-festival strijkt neer in park

Geen parkconcerten vrijdag, maar wel een hele waaier aan foodtrucks in het Sint-Sebastiaanspark voor het HAP-festival. Drie dagen lang kun je er genieten van allerhande lekkers. Voor de kleintjes komt Bumba langs en een dj zorgt voor een aangename sfeer.

Na een afwezigheid van twee jaar door de coronacrisis keert het HAP-festival terug naar Roeselare. Komend weekend kun je van vrijdag 22 juli tot en met zondag 24 juli in het Sint-Sebastiaanspark aanschuiven aan verschillende foodtrucks met gerechten uit alle uithoeken van de wereld.

Het evenement lokte in het verleden telkens een pak volk naar het park. Op vrijdagavond is er HAP Afterwork, dan draaien hippe dj’s leuke plaatjes. Op zaterdag is er HAP Live. Het podium in het park wordt dan ingenomen door verschillende muzikanten en artiesten. Enkele chefs en sommeliers organiseren ook workshops.

Samenwerking Studio 100

De zondag staat in het teken van het gezin. In samenwerking met Studio 100 is er van alles te doen voor de kinderen. Fleurige animatrices en stoere acrobaten tonen er hun kunsten, kinderen kunnen zich uitleven in het Bumba Kinderdorp. Als kers op de taart komt de enige echte Bumba zelf ook langs.

Het HAP-festival vindt plaats op vrijdag van 16 uur tot middernacht, op zaterdag van 14 uur tot middernacht en op zondag van 12 tot 21 uur. Door het evenement zijn er deze vrijdag geen parkconcerten. De week nadien treedt Bart Kaëll op.