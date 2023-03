HAP Festival strijkt begin deze zomer neer in Sint-Sebastiaanspark in Roeselare

Van vrijdag 30 juni tot en met zondag 2 juli kan je opnieuw in het Sint-Sebastiaanspark terecht voor het HAP Festival.

Net zoals vorig jaar wordt het Sint-Sebastiaanspark in Roeselare bij het begin van de zomer omgetoverd tot een sfeervol openluchtrestaurant met onder meer een resem foodtrucks die gerechten vanover de hele wereld serveren.

Het HAP Festival wordt op vrijdag 30 juni om 16 uur geopend met een afterworkparty. Een hippe DJ draait trendy platen in een sfeervolle setting. Even stoom aflaten was nog nooit zo stijlvol. De dag erop wordt er vanaf 14 uur muziek voorzien vanop een knus podium in het midden van het festivalterrein, terwijl je geniet van de heerlijke gerechtjes van de foodtrucks.

Op zondag 2 juli komen de jonge gezinnen vanaf 12 uur aan hun trekken dankzij fleurige animatrices, stoere acrobaten en plezierige attracties. Er is die dag ook een heus Bumba Kinderdorp met als kers op de taart een meet & greet met niemand minder dan Bumba.

Meer op www.hapfestival.be.